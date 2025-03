Are the containers configured correctly?

Hello,

This is my docker compose file:

services: portal-view: container_name: Portal-View build: context: /home/project/portal-view dockerfile: Dockerfile ports: - "3000:3000" environment: - NODE_ENV=development - REACT_APP_API_URL=http://localhost/api - BUILDKIT_INLINE_CACHE=0 healthcheck: test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:3000/health"] interval: 1m30s timeout: 10s retries: 3 deploy: resources: limits: cpus: '1.0' memory: 1G reservations: cpus: '0.5' memory: 512M networks: - app-network backend: build: context: /home/project/portal dockerfile: Dockerfiler image: php:fpm-alpine3.20 container_name: Backend restart: unless-stopped ports: - "9000:9000" tty: true environment: SERVICE_NAME: backend SERVICE_TAGS: dev APP_URL: http://localhost:9000 DB_HOST: db DB_DATABASE: laravel_db DB_USERNAME: laravel_user DB_PASSWORD: secret PHP_MEMORY_LIMIT: 512M PHP_MAX_EXECUTION_TIME: 120 working_dir: /var/www volumes: - ./:/var/www deploy: resources: limits: cpus: '2.0' memory: 2G reservations: cpus: '1.0' memory: 1G networks: - app-network depends_on: - db db: image: mariadb:latest container_name: DB restart: unless-stopped tty: true environment: MARIADB_DATABASE: laravel_db MARIADB_USER: laravel_user MARIADB_PASSWORD: secret MARIADB_ROOT_PASSWORD: rootsecret TZ: UTC MARIADB_INNODB_BUFFER_POOL_SIZE: 512M MARIADB_INNODB_LOG_FILE_SIZE: 256M volumes: - dbdata:/var/lib/mysql/ - ./mysql/my.cnf:/etc/mysql/my.cnf # - ./portal.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/import.sql deploy: resources: limits: cpus: '2.0' memory: 4G reservations: cpus: '1.0' memory: 2G networks: - app-network command: --default-time-zone=UTC --innodb-buffer-pool-size=512M phpmyadmin: image: phpmyadmin:latest container_name: PhpMyAdmin restart: unless-stopped environment: PMA_HOST: db PMA_USER: root PMA_PASSWORD: rootsecret UPLOAD_LIMIT: 128M MEMORY_LIMIT: 256M deploy: resources: limits: cpus: '0.5' memory: 512M reservations: cpus: '0.25' memory: 256M ports: - "8080:80" networks: - app-network depends_on: - db networks: app-network: driver: bridge volumes: dbdata: driver: local

And Nginx is installed natively on the server. Its configuration is as follows:

server { listen 80 default_server; listen [::]:80 default_server; server_name _; location / { proxy_pass http://127.0.0.1:3000; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection 'upgrade'; proxy_set_header Host $host; proxy_cache_bypass $http_upgrade; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; } location /api { try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/public$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; fastcgi_param HTTP_HOST $host; } }

When I go to the server address, the login page is displayed, but when I enter my username and password, nothing happens and no errors are shown.

I did:

$ docker exec -it Backend sh

I can ping all containers.

Where is the problem?

Thank you.