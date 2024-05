Nginx sees one of the containers but not the others

Hello,

I have three Node.js containers running on ports 3000 , 3001 , and 3002 :

# docker compose ps NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS Admin yaml-admin "docker-entrypoint.s…" admin 20 minutes ago Up 20 minutes 0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp Contractor yaml-contractor "docker-entrypoint.s…" contractor 20 minutes ago Up 20 minutes 0.0.0.0:3001->3000/tcp, :::3001->3000/tcp Nginx yaml-nginx "/docker-entrypoint.…" nginx 20 minutes ago Up 20 minutes 0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, :::443->443/tcp User yaml-user "docker-entrypoint.s…" user 20 minutes ago Up 20 minutes 0.0.0.0:3002->3000/tcp, :::3002->3000/tcp

Nginx configuration is as follows:

server { server_name admin.myhost.comm; error_log /var/log/nginx/error.admin.log; access_log /var/log/nginx/access.admin.log; location / { proxy_pass http://admin:3000; proxy_redirect off; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name; ​ } } server { server_name contractor.myhost.comm; error_log /var/log/nginx/error.contractor.log; access_log /var/log/nginx/access.contractor.log; location / { proxy_pass http://contractor:3001; proxy_redirect off; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name; } } server { server_name user.myhost.comm; error_log /var/log/nginx/error.user.log; access_log /var/log/nginx/access.user.log; location / { proxy_pass http://user:3002; proxy_redirect off; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name; } }

In the /etc/hosts file I added the following lines:

127.0.0.1 contractor.myhost.comm 127.0.0.1 admin.myhost.comm 127.0.0.1 user.myhost.comm

It works when I use the curl admin.myhost.comm command, but curl contractor.myhost.comm shows me the following error:

[error] 29#29: *3 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 172.22.0.1, server: contractor.myhost.comm, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "http://172.22.0.5:3001/", host: "contractor.myhost.comm"

I can see all containers via the curl 127.0.0.1:PORT command.

Why won’t only two containers work?

Thank you.