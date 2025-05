Hello,

I want my website to run at http://IP/app2 . I changed the next.config.js and callApi.tsx files as follows:

// next.config.js module.exports = { basePath: '/app2', assetPrefix: '/app2', async rewrites() { return [ { source: '/app2/_next/:path*', destination: '/_next/:path*' }, { source: '/app2', destination: '/app2' } ] } }

And:

const callApi = () => { const axiosInstance = axios.create({ baseURL: `/api/app2`, withCredentials: true, headers: { 'Content-Type': 'application/json', }, });

After doing this, I see the following messages in the browser Console section:

And:

Warning: React has detected a change in the order of Hooks called by OrderList. This will lead to bugs and errors if not fixed. For more information, read the Rules of Hooks: https://reactjs.org/link/rules-of-hooks Previous render Next render ------------------------------------------------------ 1. useContext useContext 2. useRef useRef 3. useRef useRef 4. useRef useRef 5. useRef useRef 6. useRef useRef 7. useRef useRef 8. useMemo useMemo 9. useCallback useCallback 10. useSyncExternalStore useSyncExternalStore 11. useRef useRef 12. useCallback useCallback 13. useCallback useCallback 14. useLayoutEffect useLayoutEffect 15. useLayoutEffect useLayoutEffect 16. useLayoutEffect useLayoutEffect 17. useDebugValue useDebugValue 18. useContext useContext 19. useRef useRef 20. useRef useRef 21. useRef useRef 22. useRef useRef 23. useRef useRef 24. useRef useRef 25. useMemo useMemo 26. useCallback useCallback 27. useSyncExternalStore useSyncExternalStore 28. useRef useRef 29. useCallback useCallback 30. useCallback useCallback 31. useLayoutEffect useLayoutEffect 32. useLayoutEffect useLayoutEffect 33. useLayoutEffect useLayoutEffect 34. useDebugValue useDebugValue 35. useState useState 36. useContext useContext 37. useRef useRef 38. useRef useRef 39. useRef useRef 40. useRef useRef 41. useRef useRef 42. useRef useRef 43. useMemo useMemo 44. useCallback useCallback 45. useSyncExternalStore useSyncExternalStore 46. useRef useRef 47. useCallback useCallback 48. useCallback useCallback 49. useLayoutEffect useLayoutEffect 50. useLayoutEffect useLayoutEffect 51. useLayoutEffect useLayoutEffect 52. useDebugValue useDebugValue 53. useState useState 54. useState useState 55. useState useState 56. useState useState 57. useState useState 58. useState useState 59. useState useState 60. useState useState 61. useState useState 62. useState useState 63. useCallback useCallback 64. useState useState 65. useEffect useEffect 66. useEffect useEffect 67. useCallback useCallback 68. useMemo useMemo 69. useCallback useCallback 70. useMemo useMemo 71. undefined useContext ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ at OrderList (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./components/orders/orderList.tsx:52:76) at Orders (Server) at InnerLayoutRouter (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:243:11) at RedirectErrorBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/redirect-boundary.js:74:9) at RedirectBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/redirect-boundary.js:82:11) at NotFoundBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/not-found-boundary.js:84:11) at LoadingBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:349:11) at ErrorBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/error-boundary.js:160:11) at InnerScrollAndFocusHandler (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:153:9) at ScrollAndFocusHandler (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:228:11) at RenderFromTemplateContext (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/render-from-template-context.js:16:44) at OuterLayoutRouter (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:370:11) at InnerLayoutRouter (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:243:11) at RedirectErrorBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/redirect-boundary.js:74:9) at RedirectBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/redirect-boundary.js:82:11) at NotFoundBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/not-found-boundary.js:84:11) at LoadingBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:349:11) at ErrorBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/error-boundary.js:160:11) at InnerScrollAndFocusHandler (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:153:9) at ScrollAndFocusHandler (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:228:11) at RenderFromTemplateContext (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/render-from-template-context.js:16:44) at OuterLayoutRouter (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:370:11) at div at ContentAnimation (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./components/layouts/content-animation.tsx:13:11) at div at div at MainContainer (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./components/layouts/main-container.tsx:11:11) at div at DefaultLayout (Server) at InnerLayoutRouter (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:243:11) at RedirectErrorBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/redirect-boundary.js:74:9) at RedirectBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/redirect-boundary.js:82:11) at NotFoundErrorBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/not-found-boundary.js:76:9) at NotFoundBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/not-found-boundary.js:84:11) at Suspense at LoadingBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:349:11) at ErrorBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/error-boundary.js:160:11) at InnerScrollAndFocusHandler (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:153:9) at ScrollAndFocusHandler (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:228:11) at RenderFromTemplateContext (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/render-from-template-context.js:16:44) at OuterLayoutRouter (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/layout-router.js:370:11) at div at App (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./App.tsx:17:11) at Suspense at Provider (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/react-redux/es/components/Provider.js:13:3) at ProviderComponent (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./components/layouts/provider-component.tsx:16:11) at body at html at RootLayout (Server) at RedirectErrorBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/redirect-boundary.js:74:9) at RedirectBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/redirect-boundary.js:82:11) at NotFoundErrorBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/not-found-boundary.js:76:9) at NotFoundBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/not-found-boundary.js:84:11) at DevRootNotFoundBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/dev-root-not-found-boundary.js:33:11) at ReactDevOverlay (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/react-dev-overlay/app/ReactDevOverlay.js:87:9) at HotReload (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/react-dev-overlay/app/hot-reloader-client.js:321:11) at Router (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/app-router.js:207:11) at ErrorBoundaryHandler (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/error-boundary.js:113:9) at ErrorBoundary (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/error-boundary.js:160:11) at AppRouter (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/components/app-router.js:585:13) at ServerRoot (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/app-index.js:112:27) at Root (webpack-internal:///(app-pages-browser)/./node_modules/next/dist/client/app-index.js:117:11)

Am I doing something wrong or does the site code need to be changed?

Thank you.