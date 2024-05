Using AES 128 CBC encryption with samekey and iv in php and mysql but getting different encrypted data, Why is this problem?

Below is my php code

<?php class AES { const KEY = '1234567890123456'; const IV = '1234567890123456'; public function decode($str) { $decrypted = openssl_decrypt(base64_decode($str), "AES-128-CBC", self::KEY, OPENSSL_RAW_DATA, self::IV); if ($decrypted === false) { throw new \Exception('Decryption failed'); } return $decrypted; } public function encode($str) { $encrypted = openssl_encrypt($str, "AES-128-CBC", self::KEY, OPENSSL_RAW_DATA, self::IV); if ($encrypted === false) { throw new \Exception('Encryption failed'); } return base64_encode($encrypted); } } try { $aes = new AES(); $encryptedMessage = $aes->encode('My Secret Message'); var_dump($encryptedMessage); // '4jZf0a8oV3Xa5e0TyI7EcLAI3FGstD9Hn6teGkzjFIQ= var_dump($aes->decode($encryptedMessage)); // My Secret Message } catch (\Exception $e) { echo 'Error: ' . $e->getMessage(); }

Below is my Mysql query

select to_base64(AES_ENCRYPT(‘My Secret Message’, ‘1234567890123456’, ‘1234567890123456’));

//This query returns “s3X4cUy7BvhKYcZ/GJmJcoNlZA3qZxFe9XA9w2YYqgU=” as encrypted data