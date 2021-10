Removing multiple resets from createResetHandler

asasass: asasass: I’m stuck trying to understand what you want me to do here: That resetVideoHandler function can now be moved out to the managePlayer code as a function called removePlayerHandler

Well here is the code in the createResetHandler function.

function createResetHandler(player) { const resetVideo = document.querySelectorAll(".exit"); resetVideo.forEach(function resetVideoHandler(video) { video.addEventListener("click", function resetVideoHandler(evt) { const el = evt.target; const container = el.closest(".container"); const wrapper = container.querySelector(".wrap"); managePlayer.remove(wrapper.player); }); }); }

A suitable way to move a function around is to first move it out of the code to somewhere else, such as above the code. That way you can still easily refer to the function.

function resetVideoHandler(evt) { const el = evt.target; const container = el.closest(".container"); const wrapper = container.querySelector(".wrap"); managePlayer.remove(wrapper.player); } function createResetHandler(player) { const resetVideo = document.querySelectorAll(".exit"); resetVideo.forEach(function resetVideoHandler(video) { // video.addEventListener("click", function resetVideoHandler(evt) { // ... // }); video.addEventListener("click", resetVideoHandler); }); }

We can now rename the function to be something else, such as removePlayerHandler

// function resetVideoHandler(evt) { function removePlayerHandler(evt) { const el = evt.target; const container = el.closest(".container"); const wrapper = container.querySelector(".wrap"); managePlayer.remove(wrapper.player); } function createResetHandler(player) { const resetVideo = document.querySelectorAll(".exit"); resetVideo.forEach(function resetVideoHandler(video) { // video.addEventListener("click", resetVideoHandler); video.addEventListener("click", removePlayerHandler); }); }

The removePlayerHandler function can now be easily moved to a different module such as managePlayer (with a suitable public method also being added to the module returns)

const managePlayer = (... ... function removePlayerHandler(evt) { const el = evt.target; const container = el.closest(".container"); const wrapper = container.querySelector(".wrap"); managePlayer.remove(wrapper.player); } return { ... removePlayerHandler }; }());

and you only need to update the addEventListener line with a reference to the new location.