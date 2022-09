Removing code that is not needed

It seems none of this was needed.

eventHandlers: {}

function getIframe(player) { return Object.values(player).find( (item) => item.nodeName === "IFRAME" ); }

const iframe = getIframe(player); iframe.dispatchEvent(new Event("afterPlayerReady"));

const iframe = getIframe(player); const eventHandler = config.eventHandlers.afterPlayerReady; iframe.addEventListener("afterPlayerReady", eventHandler);

config.eventHandlers.afterPlayerReady = videoPlayer.afterPlayerReady;

Code works without it: https://jsfiddle.net/2w19gmjo/