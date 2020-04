Not editing price after delete in cart + multiplying the added price of product

I need a help of my problem. Im trying to do a main page of e-shop now. I have the problem, when when a user add a product to cart, the price of that product is multiplying *2 in contrast of wroten price. And when a user want to delete added product, the final price wouldnt been changed and in console is written "Uncaught TypeError: Cannot read property ‘innerText’ of undefined at updateCelkoveCeny (Eshop.js:86) at HTMLButtonElement.odstranitProduktyVKosiku (Eshop.js:30). Anny Suggestions?

PS: Sorry for copying everything in my code, but i really dont know where the problem is.

HTML:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Eshop - Hlavní stránka</title> <meta charset="utf-8"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css"> <script src="Eshop.js" async></script> </head> <body> <header> <div id="logo"><h1>Destralux</h1></div> <nav> <ul> <li><a href="index.html">Domů</a></li> <li><a href="Rozvrh.html">Rozvrh</a></li> <li class="aktivni"><a href="#">E-shop</a></li> </ul> </nav> </header> <article> <div id="centrovac"> <header> <h1>Sparťanské samolepky</h1><hr><br> <div class="kosik"> <div> <h1>Košík</h1> <hr> <div class="kosik-produkty"> <div class="kosik-radek"> <div class="kosik-produktu kosik-sloupec"> <img class="kosik-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_1.jpg" width="100" height="100"><br> <span class="kosik-nazev-produktu">"18 93"</span> </div> <span class="kosik-cena kosik-sloupec">10,-</span> <div class="kosik-pocet kosik-sloupec"> <input class="kosik-pocet-input" type="number" value="2" min="1"> <button class="button-remove" type="button">Odstranit</button> </div> </div><br><br> <div class="kosik-radek"> <div class="kosik-produktu kosik-sloupec"> <img class="kosik-fotka-produktu" src="Produkty/Set_1.jpg" width="100" height="100"><br> <span class="kosik-nazev-produktu">Set Samolepek</span> </div> <span class="kosik-cena kosik-sloupec">95,-</span> <div class="kosik-pocet kosik-sloupec"> <input class="kosik-pocet-input" type="number" value="1" min="1"> <button class="button-remove" type="button">Odstranit</button> </div> </div> </div><hr> <div class="cart-total"> <strong class="kosik-celkem-nadpis">Celkem:</strong> <span class="kosik-celkem-cena">115,-</span><hr> </div> <button class="button-prejit-k-vyberu-doruceni" type="button">Přejít k výběru doručení</button> </div> </header> <section> <div class="eshop-produkty"> <div class="eshop-produkt"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"18 93"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_1.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">10,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div> <div class="eshop-produkt" id="dalsi-v-rade"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"Letenští"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_2.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">10,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div><br> <hr> <div class="eshop-produkt"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"ACS"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_3.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">10,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div> <div class="eshop-produkt" id="dalsi-v-rade"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"Sparta 18|93 Praha"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_4.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">12,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div><br> <hr> <div class="eshop-produkt"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"Come on Sparta"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_5.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">12,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div> <div class="eshop-produkt" id="dalsi-v-rade"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"Sparta 1893 Praha"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_6.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">12,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div><br> <hr> <div class="eshop-produkt"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"Letenští Chuligáni"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_7.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">15,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div> <div class="eshop-produkt" id="dalsi-v-rade"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"ACS Ultras"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_8.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">15,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div><br> <hr> <div class="eshop-produkt"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"I když budu prach a dým"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_9.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">15,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div> <div class="eshop-produkt" id="dalsi-v-rade"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"Vaše noční můra"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_10.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">15,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div><br> <hr> <div class="eshop-produkt"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"18|93"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_11.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">15,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div> <div class="eshop-produkt" id="dalsi-v-rade"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"Jedno město, jeden klub"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_12.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">15,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div><br> <hr> <div class="eshop-produkt"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>"1893 Sparta Praha"</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Samolepka_13.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">15,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div> <div class="eshop-produkt" id="dalsi-v-rade"> <span class="eshop-nazev-produktu"><p><strong>Set Samolepek</strong></p></span> <img class="eshop-fotka-produktu" src="Produkty/Set_1.jpg" height='250px' width='280px'> <div class="eshop-detaily-produktu"> <span class="eshop-cena-produktu">95,-</span> <button class="button-pridat-produkt-do-kosiku" type="button">Přidat do košíku</button> </div> </div><br> </div> </section> <div class="cistic"></div> </div> </article> <footer> <p>Copyright © 2019-2020 - Všechna práva vyhrazena - Destralux </footer> </body> </html>

Javascript: