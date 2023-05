Adding item to cart their quantity value is dynamic instead of being correct

Hi Team

I have table and the problem with this table has a default value of 5 this is wrong and it has to be 0. But incrementing is also a problem because it jump in between adding item e.g add 1 jump to 3 not 2. How do i fix this issue from my jquery side?

// html code

<div class="col-lg-3 col-6 text-right"> <a href="#" class="btn border"> <i class="fas fa-shopping-cart text-primary"></i> <span class="badge">0</span> </a> </div> <div class="container-fluid pt-5"> <div class="row px-xl-5"> <div class="col-lg-8 table-responsive mb-5"> <table class="table table-bordered text-center mb-0"> <thead class="bg-secondary text-dark"> <tr> <th>Products</th> <th>Price</th> <th>Quantity</th> <th>Total</th> <th>Remove</th> </tr> </thead> <tbody class="align-middle"> <tr> <td class="align-middle"><img src="img/product-1.jpg" alt="" style="width: 50px;"> Colorful Stylish Shirt</td> <td class="align-middle">R150</td> <td class="align-middle"> <div class="input-group quantity mx-auto" style="width: 100px;"> <div class="input-group-btn"> <button class="btn btn-sm btn-primary btn-minus" > <i class="fa fa-minus"></i> </button> </div> <input type="text" class="form-control form-control-sm bg-secondary text-center" value="1"> <div class="input-group-btn"> <button class="btn btn-sm btn-primary btn-plus"> <i class="fa fa-plus"></i> </button> </div> </div> </td> <td class="align-middle">R150</td> <td class="align-middle"><button class="btn btn-sm btn-primary"><i class="fa fa-times"></i></button></td> </tr> <tr> <td class="align-middle"><img src="img/product-2.jpg" alt="" style="width: 50px;"> Colorful Stylish Shirt</td> <td class="align-middle">R150</td> <td class="align-middle"> <div class="input-group quantity mx-auto" style="width: 100px;"> <div class="input-group-btn"> <button class="btn btn-sm btn-primary btn-minus" > <i class="fa fa-minus"></i> </button> </div> <input type="text" class="form-control form-control-sm bg-secondary text-center" value="1"> <div class="input-group-btn"> <button class="btn btn-sm btn-primary btn-plus"> <i class="fa fa-plus"></i> </button> </div> </div> </td> <td class="align-middle">R150</td> <td class="align-middle"><button class="btn btn-sm btn-primary"><i class="fa fa-times"></i></button></td> </tr> <tr> <td class="align-middle"><img src="img/product-3.jpg" alt="" style="width: 50px;"> Colorful Stylish Shirt</td> <td class="align-middle">R150</td> <td class="align-middle"> <div class="input-group quantity mx-auto" style="width: 100px;"> <div class="input-group-btn"> <button class="btn btn-sm btn-primary btn-minus" > <i class="fa fa-minus"></i> </button> </div> <input type="text" class="form-control form-control-sm bg-secondary text-center" value="1"> <div class="input-group-btn"> <button class="btn btn-sm btn-primary btn-plus"> <i class="fa fa-plus"></i> </button> </div> </div> </td> <td class="align-middle">R150</td> <td class="align-middle"><button class="btn btn-sm btn-primary"><i class="fa fa-times"></i></button></td> </tr> <tr> <td class="align-middle"><img src="img/product-4.jpg" alt="" style="width: 50px;"> Colorful Stylish Shirt</td> <td class="align-middle">R150</td> <td class="align-middle"> <div class="input-group quantity mx-auto" style="width: 100px;"> <div class="input-group-btn"> <button class="btn btn-sm btn-primary btn-minus" > <i class="fa fa-minus"></i> </button> </div> <input type="text" class="form-control form-control-sm bg-secondary text-center" value="1"> <div class="input-group-btn"> <button class="btn btn-sm btn-primary btn-plus"> <i class="fa fa-plus"></i> </button> </div> </div> </td> <td class="align-middle">R150</td> <td class="align-middle"><button class="btn btn-sm btn-primary"><i class="fa fa-times"></i></button></td> </tr> <tr> <td class="align-middle"><img src="img/product-5.jpg" alt="" style="width: 50px;"> Colorful Stylish Shirt</td> <td class="align-middle">R150</td> <td class="align-middle"> <div class="input-group quantity mx-auto" style="width: 100px;"> <div class="input-group-btn"> <button class="btn btn-sm btn-primary btn-minus" > <i class="fa fa-minus"></i> </button> </div> <input type="text" class="form-control form-control-sm bg-secondary text-center" value="1"> <div class="input-group-btn"> <button class="btn btn-sm btn-primary btn-plus"> <i class="fa fa-plus"></i> </button> </div> </div> </td> <td class="align-middle">R150</td> <td class="align-middle"><button class="btn btn-sm btn-primary btn-remove"><i class="fa fa-times"></i></button></td> </tr> </tbody> </table> </div>

// jquery side