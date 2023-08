I built this website AnimeHQ 8 months ago and i add it in google but there is a lot of backlinks is not showing in the search of google, also i have a lot of error in indexing and stuff! anyone can help? thanks.

PS: do i need to publish any link that i create in my website in the internet? like this per example"

animhq.com مترجم One Piece – 4K - الموسم 1 - الحلقة 1045 كان “غول دي. روجر” معروفًا بلقب “ملك القراصنة”، وهو أقوى وأشهر كائن أبحر على “الخط الكبير” (غراند لاين). القبض على “روجر” وإعدامه من قبل الحكومة العالمية أحدث تغييرات في جميع أنحاء العالم. فقط كشفت كلماته الأخيرة قبل موته عن وجود أعظم كنز، “ون بيس”...

It will be impossible for that, is there any solution to make them all backlinked automatically when they are generated?