Does the Dockerfile change the files in the project folder?

Hello,

The Dockerfile is as follows:

FROM php:8.3-fpm RUN apt-get update && apt-get install -y \ build-essential \ libpng-dev \ libjpeg62-turbo-dev \ libfreetype6-dev \ libonig-dev \ libzip-dev \ zip \ unzip \ git \ curl \ net-tools \ ncat \ && apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/* RUN docker-php-ext-install pdo_mysql mbstring zip exif pcntl RUN docker-php-ext-configure gd --with-freetype --with-jpeg RUN docker-php-ext-install gd RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer RUN groupadd -g 1000 www && \ useradd -u 1000 -ms /bin/bash -g www www WORKDIR /var/www COPY --chown=www:www . . ENV APP_ENV=local ENV APP_DEBUG=true RUN composer install --no-dev --no-interaction --optimize-autoloader --no-scripts USER www RUN php artisan package:discover || true EXPOSE 9000 CMD ["php-fpm"]

The Dockerfile compiles all the files and then copies them to the /var/www directory.

The docker-compose.yml is as follows:

services: # PHP-FPM Service backend: build: context: . dockerfile: Dockerfile container_name: backend restart: unless-stopped environment: APP_ENV: local APP_DEBUG: "true" DB_HOST: db DB_PORT: 3306 DB_DATABASE: laravel_db DB_USERNAME: laravel_user DB_PASSWORD: secret # volumes: # - ./:/var/www ports: - 9000:9000 networks: - app_network # Web Server webserver: image: nginx:latest container_name: webserver restart: unless-stopped ports: - "80:80" - "443:443" volumes: - ./:/var/www - ./nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d networks: - app_network depends_on: - backend # Database db: image: mariadb:latest container_name: db restart: unless-stopped environment: MARIADB_ROOT_PASSWORD: rootsecret MARIADB_DATABASE: laravel_db MARIADB_USER: laravel_user MARIADB_PASSWORD: secret volumes: - mariadb_data:/var/lib/mysql - ./mysql/my.cnf:/etc/mysql/my.cnf ports: - "3306:3306" networks: - app_network networks: app_network: driver: bridge volumes: mariadb_data: driver: local

Now Nginx is copying and executing the unchanged file that is in the current directory. Am I right?

Thank you.