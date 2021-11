Hi,

I found a tutorial of web3.py but I can’t understand the following command:

$ python3 -m venv venv $ source ./venv/bin/activate (venv) $ Then, install the packages using pip as follows: (venv) $ pip install -U pip (venv) $ pip install jupyterlab (venv) $ pip install web3 (venv) $ pip install "web3[tester]" (venv) $ pip install py-solc-x

Somebody please guide me what is the purpose of : $ python3 -m venv venv

Zulfi.