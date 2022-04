Issues with javascript on semantic tags

Howdy,

I am pretty much new to Javascript, previously built my navs on jQuery before taking a couple of years break from web design.

However I have been playing with flexbox and it’s capabilities, can somebody explain where I am going wrong?.. The hamburger toggle should be clicking to display the ul list.

jsfiddle - https://jsfiddle.net/7q98mepv/1/

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" integrity="sha512-YWzhKL2whUzgiheMoBFwW8CKV4qpHQAEuvilg9FAn5VJUDwKZZxkJNuGM4XkWuk94WCrrwslk8yWNGmY1EduTA==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/main.css"> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> </head> <body> <nav class="navigation-bar"> <div class="container"> <div class="logo"> <span class="black">JS</span> <span class="red">Test</span> </div> <ul> <li><a href="#">Home</a></li> <li><a href="#">About</a></li> <li><a href="#">Services</a></li> <li><a href="#">Shop</a></li> <li><a href="#">Contact</a></li> </ul> <div class="nav-menu"> <i class="fa-solid fa-bars"></i> </div> </div> </nav>

/* NAV BAR */ nav { width: 100%; height: 100px; background: #ffffff; } nav .container { display: flex; justify-content: space-between; height: 100%; padding: 10px; } .logo { font-family: '01 Digitall'; font-size: 40px; text-transform: uppercase; display: flex; height: 100%; align-items: center; } .logo .black { color: #000000; } .logo .red { color: #e74c3c; } .nav-menu { display: flex; height: 100%; align-items: center; display: none; } nav ul { display: flex; height: 100%; align-items: center; } nav li { padding-left: 30px; } nav a { color: #000000; } @media (max-width: 1008px) { nav { position: relative; } /* .logo { }*/ .nav-menu { display: flex; font-size: 30px; } nav ul { flex-direction: column; right: 0; top: 100%; background: #ecf0f1; display: none; height: auto; position: absolute; width: 100%; } nav li { padding: 10px 0px 10px; } nav a { color: #000; } .contact-item { font-size: 14px; padding: 10px; } }