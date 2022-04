Installation - getting started with docker - docker-compose up - ERROR: encountered errors while bringing up the project

Hello

On running docker-compose up I am getting ERROR: Encountered errors while bringing up the project.

My docker host is Ubuntu 20.04.4 LTS

docker version is:

$ docker version Client: Docker Engine - Community Version: 20.10.14 API version: 1.41 Go version: go1.16.15 Git commit: a224086 Built: Thu Mar 24 01:48:02 2022 OS/Arch: linux/amd64 Context: default Experimental: true Server: Docker Engine - Community Engine: Version: 20.10.14 API version: 1.41 (minimum version 1.12) Go version: go1.16.15 Git commit: 87a90dc Built: Thu Mar 24 01:45:53 2022 OS/Arch: linux/amd64 Experimental: false containerd: Version: 1.5.11 GitCommit: 3df54a852345ae127d1fa3092b95168e4a88e2f8 runc: Version: 1.0.3 GitCommit: v1.0.3-0-gf46b6ba docker-init: Version: 0.19.0 GitCommit: de40ad0

Only got one container running:

docker container ls CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 6a2a6dd6f47b ninja_php "docker-php-entrypoi…" 4 minutes ago Up 4 minutes 9000/tcp ninja_php_1

docker-compose version:

$ docker-compose version docker-compose version 1.29.2, build 5becea4c docker-py version: 5.0.0 CPython version: 3.7.10 OpenSSL version: OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019

docker container logs:

docker logs ninja_php_1 [07-Apr-2022 15:11:04] NOTICE: fpm is running, pid 1 [07-Apr-2022 15:11:04] NOTICE: ready to handle connections

Attached full output from docker-compose up:

ninja docker-compose up log.txt (118.3 KB)

I already have apache php & mariadb set up locally on my machine.

Could it be a conflict of database ports?

Any suggestions of where to further investigate would be welcome.

Many thanks.