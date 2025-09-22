Custom CSS Code - Repost

HTML & CSS
1

Hi Paul

Can you pls review the custom css code which you shared in another topic to change the colours of the wordpress vertical menu ?

I want to apply the css code to different subdomain although it’s the same vertical menu & same theme. It needs some minor tweaking.

@media only screen and (min-width: 768px) {
  #vertical-menu-float,
  #vertical-menu-float.nasa-active,
  #vertical-menu-float:hover {
    background: #000;
    color: #fff;
  }
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li
    > .nasa-title-menu {
    color: #fff;
  }
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li:hover
    > .nav-dropdown,
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li:hover
    > .nav-dropdown
    ul {
    background: #000 !important;
    color: #fff;
    border-color: #000;
  }

  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li
    > .nav-dropdown
    ul.sub-menu
    li
    > .nasa-title-menu {
    color: #fff;
  }
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li:hover
    > a {
    color: #000;
  }
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li
    > .nav-dropdown,
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li
    > .nav-dropdown
    * {
    background: #000 !important;
    color: #fff !important;
  }
}

Topic date July '25 - CSS Code to change Wordpress Vertical Menu Colors

Screenshot:

Screenshot_466
Screenshot_466682×655 46.7 KB

Site link

Thanks in Advance

2

If I add the code I gave before then it seems to look the same to me?

@media only screen and (min-width: 768px) {
  #vertical-menu-float,
  #vertical-menu-float.nasa-active,
  #vertical-menu-float:hover {
    background: #000;
    color: #fff;
  }
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li
    > .nasa-title-menu {
    color: #fff;
  }
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li:hover
    > .nav-dropdown,
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li:hover
    > .nav-dropdown
    ul {
    background: #000 !important;
    color: #fff;
    border-color: #000;
  }

  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li
    > .nav-dropdown
    ul.sub-menu
    li
    > .nasa-title-menu {
    color: #fff;
  }
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li:hover
    > a {
    color: #000;
  }
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li
    > .nav-dropdown,
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li
    > .nav-dropdown
    * {
    background: #000 !important;
    color: #fff !important;
  }
  #vertical-menu-float
    .vertical-menu-float-container
    .vertical-menu-float-wrapper
    > li
    > .nav-dropdown
    ul.sub-menu
    li
    > .nasa-title-menu:hover {
    color: #eb1f28 !important;
  }
}

What is it exactly that needs tweaking?

Screenshot 2025-09-22 at 13.33.34
Screenshot 2025-09-22 at 13.33.341920×1308 104 KB

3

Hi Paul,

Indeed the code works fine.

Screenshot_467
Screenshot_467617×674 49 KB

It wasn’t working on the weekend.

Apologies for the false alarm.

Rgds

1 Like