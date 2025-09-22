Custom CSS Code - Repost

Hi Paul
Can you pls review the custom css code which you shared in another topic to change the colours of the wordpress vertical menu ?
I want to apply the css code to different subdomain although it’s the same vertical menu & same theme. It needs some minor tweaking.
@media only screen and (min-width: 768px) {
#vertical-menu-float,
#vertical-menu-float.nasa-active,
#vertical-menu-float:hover {
background: #000;
color: #fff;
}
#vertical-menu-float
.vertical-menu-float-container
.vertical-menu-float-wrapper
> li
> .nasa-title-menu {
color: #fff;
}
#vertical-menu-float
.vertical-menu-float-container
.vertical-menu-float-wrapper
> li:hover
> .nav-dropdown,
#vertical-menu-float
.vertical-menu-float-container
.vertical-menu-float-wrapper
> li:hover
> .nav-dropdown
ul {
background: #000 !important;
color: #fff;
border-color: #000;
}
#vertical-menu-float
.vertical-menu-float-container
.vertical-menu-float-wrapper
> li
> .nav-dropdown
ul.sub-menu
li
> .nasa-title-menu {
color: #fff;
}
#vertical-menu-float
.vertical-menu-float-container
.vertical-menu-float-wrapper
> li:hover
> a {
color: #000;
}
#vertical-menu-float
.vertical-menu-float-container
.vertical-menu-float-wrapper
> li
> .nav-dropdown,
#vertical-menu-float
.vertical-menu-float-container
.vertical-menu-float-wrapper
> li
> .nav-dropdown
* {
background: #000 !important;
color: #fff !important;
}
}
Topic date July '25 - CSS Code to change Wordpress Vertical Menu Colors
Screenshot:
Thanks in Advance