"ValueError: Shapes (5, 6) and (5, 35) are incompatible" when trying to train my model

I wrote this code by learning from this site: https://www.geeksforgeeks.org/deploy-a-chatbot-using-tensorflow-in-python/

#import import random import json import pickle import numpy as np import nltk from keras.models import Sequential from nltk.stem import WordNetLemmatizer from keras.layers import Dense, Activation, Dropout from keras.optimizers import SGD lemmatizer=WordNetLemmatizer() # Reading the JSON file intents=json.loads(open("intents2.json").read()) #Creating empty lists to store data words=[] classes=[] documents=[] ignoreLetters=["?", "!", ".", ","] for intent in intents['intents']: for pattern in intent['patterns']: #Separate words from patterns wordList=nltk.word_tokenize(pattern) words.extend(wordList) #Associate patterns with respective tags documents.append(((wordList), intent['tag'])) #append tags to class list if intent['tag'] not in classes: classes.append(intent['tag']) #Storing the root words or lemma words=[lemmatizer.lemmatize(word) for word in words if word not in ignoreLetters] words=sorted(set(words)) #Save words and class list to binary files pickle.dump(words,open('words.pkl','wb')) pickle.dump(classes,open('classes.pkl','wb')) # Training training=[] outputEmpty=[0]*len(classes) for document in documents: bag=[] wordPatterns=document[0] wordPatterns=[lemmatizer.lemmatize( word.lower())for word in wordPatterns] for word in words: bag.append(1) if word in wordPatterns else bag.append(0) #Make a copy of outputEmpty outputRow=list(outputEmpty) outputRow[classes.index(document[1])]=1 training.append([bag,outputRow]) random.shuffle(training) training=np.array(training) #Split data trainX=list(training[:,0]) trainY=list(training[:,1]) #Create sequential machine learning model model=Sequential() model.add(Dense(128,input_shape=(len(trainX[0]), ), activation='relu')) model.add(Dropout(0.5)) model.add(Dense(64,activation='relu')) model.add(Dropout(0.5)) model.add(Dense(len(trainX[0]), activation='softmax')) #Compile model sgd=SGD(learning_rate=0.01, weight_decay=1e-6,momentum=0.9, nesterov=True) model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=sgd,metrics=['accuracy']) hist=model.fit(np.array(trainX),np.array(trainY), epochs=200, batch_size=5, verbose=True) #Offending line #Save Model model.save("chatbotmodel.h5", hist) print("Whooohooo! Chatbot model training is success!")

But when I try to run training.py, I get this error:

Traceback (most recent call last): File "C:\Users\user\Documents\G4G Bot\training.py", line 83, in <module> hist=model.fit(np.array(trainX),np.array(trainY), File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\keras\src\utils\traceback_utils.py", line 70, in error_handler raise e.with_traceback(filtered_tb) from None File "C:\Users\user\AppData\Local\Temp\__autograph_generated_filegfvyeton.py", line 15, in tf__train_function retval_ = ag__.converted_call(ag__.ld(step_function), (ag__.ld(self), ag__.ld(iterator)), None, fscope) ValueError: in user code: File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\keras\src\engine\training.py", line 1401, in train_function * return step_function(self, iterator) File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\keras\src\engine\training.py", line 1384, in step_function ** outputs = model.distribute_strategy.run(run_step, args=(data,)) File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\keras\src\engine\training.py", line 1373, in run_step ** outputs = model.train_step(data) File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\keras\src\engine\training.py", line 1151, in train_step loss = self.compute_loss(x, y, y_pred, sample_weight) File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\keras\src\engine\training.py", line 1209, in compute_loss return self.compiled_loss( File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\keras\src\engine\compile_utils.py", line 277, in __call__ loss_value = loss_obj(y_t, y_p, sample_weight=sw) File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\keras\src\losses.py", line 143, in __call__ losses = call_fn(y_true, y_pred) File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\keras\src\losses.py", line 270, in call ** return ag_fn(y_true, y_pred, **self._fn_kwargs) File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\keras\src\losses.py", line 2221, in categorical_crossentropy return backend.categorical_crossentropy( File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\keras\src\backend.py", line 5573, in categorical_crossentropy target.shape.assert_is_compatible_with(output.shape) ValueError: Shapes (5, 6) and (5, 35) are incompatible

Is it another of these old, deprecated packages? Any fix?