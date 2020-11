hi - how do I loop through one or more matches in the JS code example below without returning error 'Uncaught TypeError Cannot set property ‘oninput’ of null ’ I need the function to work on different pages, some pages have just one title and slug input, other pages have multiple title and slug inputs

title 1:<input type="text" name="textfield" id="news_title_1"> slug 1: <input type="text" name="textfield2" id="news_slug_1"><br> title 2:<input type="text" name="textfield" id="news_title_2"> slug 2: <input type="text" name="textfield2" id="news_slug_2"> </form> <script> // Create URL Slug function slugify(value) { return value.toLowerCase() .replace(/\+/g, " plus") .replace(/(the |and |for |at )+/g, " ") .replace(/[^a-z0-9-\s]/gi, "") .replace(/\s+/g, "-") .replace(/-+/g, "-") .replace(/(^-+|-+$)/g, ""); } document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){ for (let i = 1; i > 0; i++) { // at least one match const title = document.getElementById('news_title_' + i); // title_1, title_2, etc const slug = document.getElementById('news_slug_' + i); // slug_1, slug_2, etc title.oninput = function() { console.log(title.value); slug.value = slugify(title.value); } } }); </script>

thanks in advance …