Uncaught TypeError: Cannot read property 'getAttribute' of undefined?

Hello ,

I can’t figure what I am doing wrong . Need Help .

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <h4>getElementByTagName-ChangeBlankToSelf.html</h4> <p> <a href="https://www.sitepoint.com/" target="_blank">https://www.sitepoint.com/</a> <br> <a href="https://www.w3schools.com" target="_blank">Visit W3Schools</a> </p> <p>getElementByTagName-ChangeBlankToSelf.html</p> <button onclick="ChangeBlankToSelf()">ChangeBlankToSelf()</button> <script> var linkElements = [] , i; function ChangeBlankToSelf(){ linkElements = document.getElementsByTagName("A"); for (i = 0; i < linkElements.length; i++) { if (linkElements.item[i].getAttribute("target") = "_blank") { linkElements.item[i].setAttribute("target", "_self") alert("linkElements = " + linkElements.item[i]) } console.log("linkElements = " + linkElements.item[i]) } } </script> </body> </html>

Thanks