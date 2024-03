Turning linkButton into a modal button

Only one button is opening up to a modal of button links on the screen.

Clicking the link button on the screen should open up to a modal of links.

Right now I am trying to get the flow of it right.

Replicating how it was done the first time.

Where it says Links, I am going to add other buttons next to it, but they are not opening up to modals, only the links button will.

Only the links button will open up into a modal.

max-width does not seem to be doing anything when I set it:

.buttonContainerB { max-width:; }

And it’s not centered in the middle for some reason.

Here is what I have now: https://jsfiddle.net/bvygpdh1/

.buttonContainerB { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-content: space-around; max-width: 569px; gap: 10px; } .containerC.hide { display: none; } .buttonContainerC { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-content: space-around; max-width: 569px; gap: 10px; } .linkButton { /*flex-basis: 126px;*/ /* width of each button */ /* margin: 0;*/ /* spacing between buttons */ cursor: pointer; } .containerD.hide { display: none; } .containerD { } .containerD.active { /* display: flex;*/ opacity: 1; transform: scale(1); z-index: 1000; pointer-events: initial; border-radius: 0; overflow: auto; padding: 8px 8px; }

<div class="containerC hide"> <div class="buttonContainerB"></div> <button class="exitC exit" type="button" title="Exit" aria-label="Close"></button> </div> <div class="containerD hide"> <div class="buttonContainerC"></div> <a href="#" class="linkButton btn-primaryD btnD" target="_blank">some text </a> <a href="#" class="linkButton btn-primaryD btnD" target="_blank">some text </a> <a href="#" class="linkButton btn-primaryD btnD" target="_blank">some text </a> <a href="#" class="linkButton btn-primaryD btnD" target="_blank">some text </a> <a href="#" class="linkButton btn-primaryD btnD" target="_blank">some text </a> <button class="exitD exit" type="button" title="Exit" aria-label="Close"></button> </div>