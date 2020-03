Hi. On the sample code below, how to spread one multi-dimensional and one two dimensional array in one single step. Being the arrays inside an Object.

const obj = { a1: ["A", "B", "C"], a2: [["D", "E", "F"], ["G", "H", "I"]], };

I can do:

const arr = [obj.a1, ...obj.a2];

But I can’t do:

const arr = [...obj];