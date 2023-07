Sort()how to work with it?

/** ЗАДАЧА 42 - Проверка сортировки массива * * 1. Создайте функцию "arraySortInfo" с одним параметром - "inputArray" * * 2. Если хотя бы один элемент в массиве не является числом - вернуть "Некоторые элементы не являются числами" * * 3. Если числа в массиве отсортированы по возрастанию - вернуть "Массив отсортирован по возрастанию" * * 4. Если числа в массиве отсортированы по убыванию - вернуть "Массив отсортирован по убыванию". * * 5. Если массив не отсортирован - вернуть "Массив не отсортирован" */ const a = [5, 'abc', 10, 1] const b = [4, 10, 14, 25, 25, 50] const c = [150, 132, 80, 40] const d = [15, 26, 10, 23, 85] function arraySortInfo(inputArray){ if(a !== Number){ return 'Некоторые элементы не являются числами' } b.sort((a,b) => a-b) return 'Массив отсортирован по возрастанию' } console.log(arraySortInfo(a)) // Некоторые элементы не являются числами console.log(arraySortInfo(b)) // Массив отсортирован по возрастанию console.log(arraySortInfo(c)) // Массив отсортирован по убыванию console.log(arraySortInfo(d)) // Массив не отсортирован

again, nothing works, is it really necessary to subtract something again, how to write all this correctly, because the question is simple, but my solutions do not work