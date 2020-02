Responsive multi menu not working with latest jquery

Hello all, I’m using a Wordpress theme that includes the responsive multi menu library] and when I include jquery 3.4.1 min, the menu not working correctly on my phone.

/* Responsive Mobile Menu v1.1 Plugin URI: responsivemultimenu.com Author: Adam Wysocki Author URI: http://oncebuilder.com License: http://opensource.org/licenses/MIT */ var $=jQuery.noConflict(); function adaptMenu() { /* toggle menu on resize */ $('.rmm').each(function() { // initialize vars var maxWidth = 0; var width = 0; // width of menu list (non-toggled) $('.rmm-menu').children("li").each(function() { if($(this).parent().hasClass('rmm-menu')){ width = $(this).outerWidth();//outerWidth(); if(width>0){ maxWidth += width; } } }); // compare width var width = $('.rmm').css('max-width'); width = width.replace('px', ''); if ( $(this).parent().width() > width ) { $('.rmm-menu').removeClass("rmm-mobile"); //remove all classes from mobile verion $(".rmm-menu ul").removeClass("rmm-subview"); $(".rmm-menu li").removeClass("rmm-subover-hidden"); $(".rmm-menu li").removeClass("rmm-subover-visible"); $(".rmm-menu a").removeClass("rmm-subover-header"); $(".rmm-toggled").removeClass("rmm-closed"); $('.rmm-toggled').hide(); //$('.rmm-toggled').removeClass("rmm-view"); //$('.rmm-toggled').addClass("rmm-closed"); }else { $('.rmm-menu').addClass("rmm-mobile"); $('.rmm-toggled').show(); $('.rmm-toggled').addClass("rmm-closed"); //$('.rmm-toggled').removeClass("rmm-closed"); } }); } function responsiveMultiMenu() { $('.rmm').each(function() { // create mobile menu classes here to light up HTML $(this).find("ul").addClass("rmm-submenu"); $(this).find("ul:first").addClass("rmm-menu"); $(this).find("ul:first").removeClass("rmm-submenu"); $(this).find('.rmm-submenu').prepend( '<li class="rmm-back"><a href="#">back</a></li>' ); $(this).find("ul").prev().addClass("rmm-dropdown"); // initialize vars var maxWidth = 0; var width = 0; // width of menu list (non-toggled) $('.rmm-menu').children("li").each(function() { if($(this).parent().hasClass('rmm-menu')){ width = $(this).outerWidth();//outerWidth(); if(width>0){ maxWidth += width; } console.log(width) } }); if ($.support.leadingWhitespace) { $(this).css('max-width' , (maxWidth+5)+'px'); }else{ $(this).css('width' , (maxWidth+5)+'px'); } // create dropdown button var str='' str+='<div class="rmm-toggled rmm-view rmm-closed">' str+='<div class="rmm-toggled-controls">' str+='<div class="rmm-toggled-title">Menu</div>'; str+='<div class="rmm-toggled-button"><span> </span><span> </span><span> </span></div>'; str+='</div>'; str+='</div>'; $(this).prepend(str); }); // click interacts in mobile wersion $('.rmm-dropdown').click(function (e) { if($(this).parents(".rmm-menu").hasClass('rmm-mobile')){ e.preventDefault(); e.stopPropagation(); $(this).next().addClass("rmm-subview"); var index=$(this).parent().index(); var i=0; $(this).parent().parent().children("li").each(function() { if(index==$(this).index()){ $(this).removeClass("rmm-subover-hidden"); $(this).addClass("rmm-subover-visible"); }else{ $(this).removeClass("rmm-subover-visible"); $(this).addClass("rmm-subover-hidden"); } }); $(this).addClass("rmm-subover-header"); } }); // click back interacts in mobile version $('.rmm-back a').click(function () { $(this).parent().parent().prev().removeClass("rmm-subover-header"); $(this).parent().parent().removeClass("rmm-subview"); $(this).parent().parent().parent().parent().find("li").removeClass("rmm-subover-hidden"); }); // click toggler interacts in mobile version $('.rmm-toggled, .rmm-toggled .rmm-button').click(function(){ if ($(this).is(".rmm-closed")) { $(this).removeClass("rmm-closed"); }else { $(this).addClass("rmm-closed"); } }); } jQuery(window).load(function() { responsiveMultiMenu(); adaptMenu(); }); $(window).resize(function() { adaptMenu(); });