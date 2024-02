Replacing color with transparent blends outer colors together, how to prevent that?

How do you apply image mask if it’s in the html? https://jsfiddle.net/w8u13ck2/4/

<svg class="box6" width="170" height="170" viewBox="0 0 170 170"> <rect x="0" y="0" width="170" height="170" fill="var(--color-a)" /> <rect x="5" y="5" width="160" height="160" fill="var(--color-b)"/> <rect x="10" y="10" width="150" height="150" fill="var(--color-c)" /> <rect x="15" y="15" width="140" height="140" fill="var(--color-d)" /> <rect x="20" y="20" width="130" height="130" fill="var(--color-a)" /> <rect x="25" y="25" width="120" height="120" fill="var(--color-b)" /> <rect x="30" y="30" width="110" height="110" fill="var(--color-c)" /> <rect x="35" y="35" width="100" height="100" fill="var(--color-d)" /> <rect x="40" y="40" width="90" height="90" fill="var(--color-a)" /> <rect x="45" y="45" width="80" height="80" fill="var(--color-b)" /> <rect x="50" y="50" width="70" height="70" fill="var(--color-c)" /> <rect x="55" y="55" width="60" height="60" fill="var(--color-d)" /> <rect x="60" y="60" width="50" height="50" fill="var(--color-a)" /> <rect x="65" y="65" width="40" height="40" fill="var(--color-b)" /> <rect x="70" y="70" width="30" height="30" fill="var(--color-c)" /> <rect x="75" y="75" width="20" height="20" fill="var(--color-d)" /> <rect x="80" y="80" width="10" height="10" fill="var(--color-a)" /> </svg> <svg viewBox="0 0 170 170" width="170" height="170" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <rect x="80" y="80" width="10" height="10" class="st0" /> <rect x="72.5" y="72.5" width="25" height="25" class="st1" /> <rect x="62.5" y="62.5" width="45" height="45" class="st1" /> <rect x="52.5" y="52.5" width="65" height="65" class="st1" /> <rect x="42.5" y="42.5" width="85" height="85" class="st1" /> <rect x="32.5" y="32.5" width="105" height="105" class="st1" /> <rect x="22.5" y="22.5" width="125" height="125" class="st1" /> <rect x="12.5" y="12.5" width="145" height="145" class="st1" /> <rect x="2.5" y="2.5" width="165" height="165" class="st1" /> <rect x="0" y="0" width="170" height="170" class="st1" /> </svg>