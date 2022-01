Question I encountered in an interview

const solution = (messages) => { class Emitter { constructor(messages = []) { this.messages = messages; this.event = () => {}; } setEvent(fn) { this.event = fn; } trigger() { this.messages.forEach(message => this.event(message)); } } class Receiver { constructor() { this.messages = []; } ping(message) { this.messages.push(message); } } let emi = new Emitter(messages); let rec = new Receiver(); emi.setEvent(rec.ping); emi.trigger(); console.log(rec.messages); // [] console.log(emi.messages) // ['hi','hola','hi','hola'] } solution(['hi','hola']);

Why is the receiver not receiving any messages and how to fix it?