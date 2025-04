Php/aiax problem

To hide my code in source view, I tried this way: I splitted variabili.inc (with mixed php variable and js) in two files:

<?php $root="."; include "$root/definiz_siti.inc"; header('Content-Type: application/json'); echo json_encode([ 'base_url' => $root, 'base_url_etexts' => $etexts, 'base_url_fede' => $xmo, 'base_url_mondo' => $mondooggi, 'intellectualia' => $intellectualia, ]); ?>

$.ajax({ type: 'GET', url: 'file1inc', dataType: 'json', success: function(data) { var base_url = data.base_url; var base_url_etexts = data.base_url_etexts; var base_url_fede = data.base_url_fede; var base_url_mondo = data.base_url_mondo; var intellectualia = data.intellectualia; console.log('Dati ricevuti:', data); // Utilizza i valori per caricare i contenuti $( "#pelag" ).load(base_url + "/glossario.php #pelagianesimo" ); //in qualsiasi folder $( "#gratia" ).load(base_url + "/glossario.php #grazia" ); //in qualsiasi folder // etexts di filosofi $( "#etexts_aristotele" ).load(base_url_etexts + "/filosofi/antichi/index.php #etexts_aristotele" ); $( "#etexts_Bruno" ).load(base_url_etexts + "/filosofi/moderni/index.php #etexts_Bruno" ); // etexts letterari $( "#etexts_Virgilio" ).load(base_url_etexts + "/letteratura/0.antica/index.php #etexts_Virgilio" $( "#etexts_Hopkins" ).load(base_url_etexts + "/letteratura/3.800/index.php #etexts_Hopkins" ); // etexts religiosi $( "#etexts_bibbia" ).load(base_url_etexts + "/religiosi/index.php #etexts_bibbia" ); } });

In any footer of php files file2 is called:

<script src=\"$root/file2.js\" defer=\"defer\"></script>";

But this new way doesn’t work (and AI didn’t help ): no output.

Opening file1.inc in a browser (in local root folder) this is the output:

$root, 'base_url_etexts' => $etexts, 'base_url_fede' => $xmo, 'base_url_mondo' => $mondooggi, 'intellectualia' => $intellectualia, ]); ?>

EDIT

In php sandbox I get this error

Warning: Undefined array key "SERVER_NAME" in /home/user/scripts/code.php on line 3

line 3 (in “definiz_siti.inc”) is this: