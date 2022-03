document.querySelector('#mybutton').onclick = function () { const h1 = document.querySelector('#myH1') h1.innertext = 'bye' }

<body> <h1 id="myH1">Hello</h1> <h2 class="myP">This is sentence 1</h2> <h2 class="myP">This is sentence 2</h2> <button id="mybutton">Click me</button> <script src="Htmlelements.js"> </script> <script src=""></script> </body>

The H1 in html is set to “hello”, and this code should switch “hello” to “bye” when clicking button but didn’t work.