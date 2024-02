Improving Footer

How can this be improved? https://jsfiddle.net/0fc9ksme/2/

.footer { box-sizing: border-box; border-top: 1px solid #1155cc; background: #121212; height: 200px; } .footer { margin: 0 -8px; } .mGzaTb { padding: 8px; word-wrap: break-word; } .zfr3Q { display: block; text-align: center; } .C9DxTc { font-family: Verdana, Arial; font-size: 13.33px; vertical-align: baseline; } .XqQF9c { color: inherit; text-decoration: none; } .CDt4Ke { line-height: 1.5; margin-top: 10.67px; } .text1 { color: #0059dd; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13.33px; font-weight: 700; vertical-align: baseline; } .text2 { color: #f6b26b; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13.33px; font-weight: 400; vertical-align: baseline; } .text3 { color: #0059dd; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13.33px; font-weight: 700; vertical-align: baseline; } .text4 { color: #f6b26b; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13.33px; font-weight: 400; vertical-align: baseline; } .text5 { color: #38761d; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13.33px; font-weight: 400; vertical-align: baseline; } .text6 { color: #b45f06; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13.33px; font-weight: 700; vertical-align: baseline; } .text7 { color: #0059dd; font-family: Arial; font-size: 24.0px; font-weight: 700; vertical-align: baseline; } .text8 { color: #0059dd; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13.33px; font-weight: 400; vertical-align: baseline; }