I need some help with the secure signup form in html, css, and javascript for my medical billing website. Is there anyone available to help me out?

Hi guys, Is there anyone to help me out for coding issue I am facing. I asked ChatGPT to give me a secure code:

if (name === "") { alert("Name must be filled out"); return false; } if (email === "") { alert("Email must be filled out"); return false; } else { var emailPattern = /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/; if (!email.match(emailPattern)) { alert("Invalid email address"); return false; } } if (password === "") { alert("Password must be filled out"); return false; } else if (password.length < 8) { alert("Password must be at least 8 characters long"); return false; } else if (!password.match(/[A-Z]/)) { alert("Password must contain at least one uppercase letter"); return false; } else if (!password.match(/[0-9]/)) { alert("Password must contain at least one digit"); return false; } return true; } </script>

<label for="email">Email:</label> <input type="text" id="email" name="email"><br> <label for="password">Password:</label> <input type="password" id="password" name="password"><br> <input type="submit" value="Submit"> </form>

Complex Form Validation function validateForm() { var name = document.forms["myForm"]["name"].value; var email = document.forms["myForm"]["email"].value; var password = document.forms["myForm"]["password"].value;Name:

Now I can’t understand it and don’t know how to implement in my website. Currently I have a signup form on my medical billing and coding website but it doesn’t seem secure to a programmer I showed earlier.