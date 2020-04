How to show a div based on MySQL value - PHP CodeIgniter

i want to make a job recommendation system by facebook preferences and school situation. My table look like this :

I have few problems when i want to mapping average of Math notes with some jobs. I don’t know how to do that. My Average code is in mysql and it’s a improvisation

UPDATE user_login

SET mediadisc1 = (IX_1 + X_1 + XI_1 + XII_1) /4, mediadisc2 = (IX_2 + X_2 + XI_2 + XII_2) /4, mediadisc3 = (IX_3 + X_3 + XI_3 + XII_3) /4, mediadisc4 = (IX_4 + X_4 + XI_4 + XII_4) /4, mediadisc5 = (IX_5 + X_5 + XI_5 + XII_5) /4, mediadisc6 = (IX_6 + X_6 + XI_6 + XII_6) /4, mediadisc7 = (IX_7 + X_7 + XI_7 + XII_7) /4, mediadisc8 = (IX_8 + X_8 + XI_8 + XII_8) /4, mediadisc9 = (IX_9 + X_9 + XI_9 + XII_9) /4, mediadisc10 = (IX_10 + X_10 + XI_10 + XII_10) /4, mediadisc11 = (IX_11 + X_11 + XI_11 + XII_11) /4, mediadisc12 = (IX_12 + X_12 + XI_12 + XII_12) /4, mediadisc13 = (IX_13 + X_13 + XI_13 + XII_13) /4, mediadisc14 = (IX_14 + X_14 + XI_14 + XII_14) /4, mediadisc15 = (IX_15 + X_15 + XI_15 + XII_15) /4, mediadisc16 = (IX_16 + X_16 + XI_16 + XII_16) /4, mediadisc17 = (IX_17 + X_17 + XI_17 + XII_17) /4, mediadisc18 = (IX_18 + X_18 + XI_18 + XII_18) /4, mediadisc19 = (IX_19 + X_19 + XI_19 + XII_19) /4, mediadisc20 = (IX_20 + X_20 + XI_20 + XII_20) /4, mediadisc21 = (IX_21 + X_21 + XI_21 + XII_21) /4, mediadisc22 = (IX_22 + X_22 + XI_22 + XII_22) /4, mediadisc23 = (IX_23 + X_23 + XI_23 + XII_23) /4, mediadisc24 = (IX_24 + X_24 + XI_24 + XII_24) /4, mediadisc25 = (IX_25 + X_25 + XI_25 + XII_25) /4 `

I want, if mediadisc1 >5 to show a job, a div. I tried to make a improvisation based on user level login

$level = $data['user_level']; $sesdata = array( 'level' => $level, 'logged_in' => TRUE ); $this->session->set_userdata($sesdata); // access login for admin if($level === '1'){ redirect('jobs1'); // access login for staff }elseif($level === '2'){ redirect('jobs2');

And based on number, to redirect to specific page.

Anyone can help me with a solution please?