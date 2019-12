How to make routing to overview component as following localhost:4200/overview? Partid=number

I need to change routing as following

localhost:4200/overview? Partid=number

to overview component

so that how to change routing to format above

app-routing.module.ts import { QualificationsComponent } from './Pages/qualifications/qualifications.component'; import { FamilyComponent } from './Pages/family/family.component'; import { NgModule } from '@angular/core'; import { Routes, RouterModule } from '@angular/router'; import { OverviewComponent } from './Pages/overview/overview.component'; import { ManufacturingComponent } from './Pages/manufacturing/manufacturing.component'; import { PackageComponent } from './Pages/package/package.component'; import { ParametricComponent } from './Pages/parametric/parametric.component'; const routes: Routes = [ { path: '', component: OverviewComponent }, { path: 'overview', component: OverviewComponent }, { path: 'family', component: FamilyComponent }, {path:'manufacturing',component:ManufacturingComponent}, {path:'package',component:PackageComponent}, {path:'parametric',component:ParametricComponent}, {path:'qualifications',component:QualificationsComponent}, ]; @NgModule({ imports: [RouterModule.forRoot(routes)], exports: [RouterModule] }) export class AppRoutingModule { } overview component import { CompanyService } from './../../service/company.service'; import { Component, OnInit } from '@angular/core'; import { PartDetailsService } from 'src/app/service/part-details.service'; @Component({ selector: 'app-overview', templateUrl: './overview.component.html', styleUrls: ['./overview.component.css'] }) export class OverviewComponent implements OnInit { public companyProfile; constructor(public partDetailsService: PartDetailsService , public companyService: CompanyService) { } ngOnInit() { //How to catch or rcognize Partid=10 here on component overview }