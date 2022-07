How to fix NoClassDefFoundError and TaskExecutionException in Android Studio?

I am new to Android app development, with absolutely no Android background. I am given an app that I have to try to build and run from Android Studio.

However, I get the following errors: NoClassDefFoundError and TaskExecutionException.

Here is my build.gradle.app file:

apply plugin: 'com.android.application' apply plugin: 'kotlin-android' apply plugin: 'kotlin-android-extensions' apply plugin: "kotlin-kapt" apply plugin: "androidx.navigation.safeargs" apply plugin: 'realm-android' apply plugin: 'com.google.gms.google-services' apply plugin: 'io.fabric' android { compileSdkVersion 28 defaultConfig { applicationId "com.example.bdfuv" minSdkVersion 23 targetSdkVersion 28 versionCode 2 versionName "1.0.3" testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner" } buildTypes { release { minifyEnabled false proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro' } } dataBinding { enabled = true } } kapt { generateStubs = true } dependencies { implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:$kotlin_version" //版本要与gradle版本一致 implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.0.2' implementation 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.1.3' implementation 'androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0' implementation 'com.google.firebase:firebase-core:16.0.9' androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.1' androidTestImplementation 'androidx.test:rules:1.2.0' androidTestImplementation 'androidx.test:runner:1.2.0' androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0' androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-contrib:3.2.0' implementation 'androidx.recyclerview:recyclerview:1.0.0' implementation 'androidx.cardview:cardview:1.0.0' implementation 'com.google.android.material:material:1.1.0-alpha05' implementation 'io.reactivex.rxjava2:rxkotlin:2.3.0' implementation 'io.reactivex.rxjava2:rxandroid:2.1.1' // Add dependency implementation 'com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.10.0' def nav_version = "2.1.0-alpha02" implementation "androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:$nav_version" // For Kotlin use navigation-fragment-ktx implementation "androidx.navigation:navigation-ui-ktx:$nav_version" implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3' implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-extensions:2.0.0'// For Kotlin use navigation-ui-ktx }

Full error logs below:

java.lang.NoClassDefFoundError: javax/xml/bind/JAXBException at java.base/java.lang.Class.getDeclaredConstructors0(Native Method) at java.base/java.lang.Class.privateGetDeclaredConstructors(Class.java:3137) at java.base/java.lang.Class.getConstructor0(Class.java:3342) at java.base/java.lang.Class.newInstance(Class.java:556) at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.plugins.ServiceLoaderLite.loadImplementations(ServiceLoaderLite.kt:50) at org.jetbrains.kotlin.kapt3.ClasspathBasedKapt3Extension$loadProcessors$efficientProcessorLoader$1.doLoadProcessors(Kapt3Extension.kt:83) at org.jetbrains.kotlin.kapt3.base.ProcessorLoader.loadProcessors(ProcessorLoader.kt:42) at org.jetbrains.kotlin.kapt3.base.ProcessorLoader.loadProcessors$default(ProcessorLoader.kt:25) at org.jetbrains.kotlin.kapt3.ClasspathBasedKapt3Extension.loadProcessors(Kapt3Extension.kt:88) at org.jetbrains.kotlin.kapt3.AbstractKapt3Extension.analysisCompleted(Kapt3Extension.kt:171) at org.jetbrains.kotlin.kapt3.ClasspathBasedKapt3Extension.analysisCompleted(Kapt3Extension.kt:98) at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.compiler.TopDownAnalyzerFacadeForJVM$analyzeFilesWithJavaIntegration$2.invoke(TopDownAnalyzerFacadeForJVM.kt:96) at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.compiler.TopDownAnalyzerFacadeForJVM.analyzeFilesWithJavaIntegration(TopDownAnalyzerFacadeForJVM.kt:106) at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.compiler.TopDownAnalyzerFacadeForJVM.analyzeFilesWithJavaIntegration$default(TopDownAnalyzerFacadeForJVM.kt:82) at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.compiler.KotlinToJVMBytecodeCompiler$analyze$1.invoke(KotlinToJVMBytecodeCompiler.kt:384) at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.compiler.KotlinToJVMBytecodeCompiler$analyze$1.invoke(KotlinToJVMBytecodeCompiler.kt:70) at org.jetbrains.kotlin.cli.common.messages.AnalyzerWithCompilerReport.analyzeAndReport(AnalyzerWithCompilerReport.kt:107) at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.compiler.KotlinToJVMBytecodeCompiler.analyze(KotlinToJVMBytecodeCompiler.kt:375) at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.compiler.KotlinToJVMBytecodeCompiler.compileModules$cli(KotlinToJVMBytecodeCompiler.kt:123) at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.K2JVMCompiler.doExecute(K2JVMCompiler.kt:159) at org.jetbrains.kotlin.cli.jvm.K2JVMCompiler.doExecute(K2JVMCompiler.kt:57) at org.jetbrains.kotlin.cli.common.CLICompiler.execImpl(CLICompiler.java:96) at org.jetbrains.kotlin.cli.common.CLICompiler.execImpl(CLICompiler.java:52) at org.jetbrains.kotlin.cli.common.CLITool.exec(CLITool.kt:93) at org.jetbrains.kotlin.daemon.CompileServiceImpl$compile$1$1$2.invoke(CompileServiceImpl.kt:442) at org.jetbrains.kotlin.daemon.CompileServiceImpl$compile$1$1$2.invoke(CompileServiceImpl.kt:102) at org.jetbrains.kotlin.daemon.CompileServiceImpl$doCompile$inlined$ifAlive$lambda$2.invoke(CompileServiceImpl.kt:1013) at org.jetbrains.kotlin.daemon.CompileServiceImpl$doCompile$inlined$ifAlive$lambda$2.invoke(CompileServiceImpl.kt:102) at org.jetbrains.kotlin.daemon.common.DummyProfiler.withMeasure(PerfUtils.kt:137) at org.jetbrains.kotlin.daemon.CompileServiceImpl.checkedCompile(CompileServiceImpl.kt:1055) at org.jetbrains.kotlin.daemon.CompileServiceImpl.doCompile(CompileServiceImpl.kt:1012) at org.jetbrains.kotlin.daemon.CompileServiceImpl.compile(CompileServiceImpl.kt:441) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566) at java.rmi/sun.rmi.server.UnicastServerRef.dispatch(UnicastServerRef.java:359) at java.rmi/sun.rmi.transport.Transport$1.run(Transport.java:200) at java.rmi/sun.rmi.transport.Transport$1.run(Transport.java:197) at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.rmi/sun.rmi.transport.Transport.serviceCall(Transport.java:196) at java.rmi/sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.handleMessages(TCPTransport.java:562) at java.rmi/sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.run0(TCPTransport.java:796) at java.rmi/sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.lambda$run$0(TCPTransport.java:677) at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.rmi/sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.run(TCPTransport.java:676) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.xml.bind.JAXBException at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:471) at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:589) at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522) ... 49 more

And this error:

Execution failed for task ':app:kaptDebugKotlin'. > Internal compiler error. See log for more details * Try: Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights. * Exception is: org.gradle.api.tasks.TaskExecutionException: Execution failed for task ':app:kaptDebugKotlin'. at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter$3.accept(ExecuteActionsTaskExecuter.java:151) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter$3.accept(ExecuteActionsTaskExecuter.java:148) at org.gradle.internal.Try$Failure.ifSuccessfulOrElse(Try.java:191) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.execute(ExecuteActionsTaskExecuter.java:141) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveBeforeExecutionStateTaskExecuter.execute(ResolveBeforeExecutionStateTaskExecuter.java:75) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ValidatingTaskExecuter.execute(ValidatingTaskExecuter.java:62) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.execute(SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.java:108) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveBeforeExecutionOutputsTaskExecuter.execute(ResolveBeforeExecutionOutputsTaskExecuter.java:67) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveAfterPreviousExecutionStateTaskExecuter.execute(ResolveAfterPreviousExecutionStateTaskExecuter.java:46) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.CleanupStaleOutputsExecuter.execute(CleanupStaleOutputsExecuter.java:94) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.FinalizePropertiesTaskExecuter.execute(FinalizePropertiesTaskExecuter.java:46) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveTaskExecutionModeExecuter.execute(ResolveTaskExecutionModeExecuter.java:95) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipTaskWithNoActionsExecuter.execute(SkipTaskWithNoActionsExecuter.java:57) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipOnlyIfTaskExecuter.execute(SkipOnlyIfTaskExecuter.java:56) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.CatchExceptionTaskExecuter.execute(CatchExceptionTaskExecuter.java:36) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.EventFiringTaskExecuter$1.executeTask(EventFiringTaskExecuter.java:73) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.EventFiringTaskExecuter$1.call(EventFiringTaskExecuter.java:52) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.EventFiringTaskExecuter$1.call(EventFiringTaskExecuter.java:49) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$CallableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:416) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$CallableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:406) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$1.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:165) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:250) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:158) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.call(DefaultBuildOperationExecutor.java:102) at org.gradle.internal.operations.DelegatingBuildOperationExecutor.call(DelegatingBuildOperationExecutor.java:36) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.EventFiringTaskExecuter.execute(EventFiringTaskExecuter.java:49) at org.gradle.execution.plan.LocalTaskNodeExecutor.execute(LocalTaskNodeExecutor.java:43) at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionGraph$InvokeNodeExecutorsAction.execute(DefaultTaskExecutionGraph.java:355) at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionGraph$InvokeNodeExecutorsAction.execute(DefaultTaskExecutionGraph.java:343) at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionGraph$BuildOperationAwareExecutionAction.execute(DefaultTaskExecutionGraph.java:336) at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionGraph$BuildOperationAwareExecutionAction.execute(DefaultTaskExecutionGraph.java:322) at org.gradle.execution.plan.DefaultPlanExecutor$ExecutorWorker$1.execute(DefaultPlanExecutor.java:134) at org.gradle.execution.plan.DefaultPlanExecutor$ExecutorWorker$1.execute(DefaultPlanExecutor.java:129) at org.gradle.execution.plan.DefaultPlanExecutor$ExecutorWorker.execute(DefaultPlanExecutor.java:202) at org.gradle.execution.plan.DefaultPlanExecutor$ExecutorWorker.executeNextNode(DefaultPlanExecutor.java:193) at org.gradle.execution.plan.DefaultPlanExecutor$ExecutorWorker.run(DefaultPlanExecutor.java:129) at org.gradle.internal.concurrent.ExecutorPolicy$CatchAndRecordFailures.onExecute(ExecutorPolicy.java:63) at org.gradle.internal.concurrent.ManagedExecutorImpl$1.run(ManagedExecutorImpl.java:46) at org.gradle.internal.concurrent.ThreadFactoryImpl$ManagedThreadRunnable.run(ThreadFactoryImpl.java:55) Caused by: org.gradle.api.GradleException: Internal compiler error. See log for more details at org.jetbrains.kotlin.gradle.tasks.TasksUtilsKt.throwGradleExceptionIfError(tasksUtils.kt:15) at org.jetbrains.kotlin.compilerRunner.GradleKotlinCompilerWork.run(GradleKotlinCompilerWork.kt:120) at org.jetbrains.kotlin.compilerRunner.GradleCompilerRunner.runCompilerAsync(GradleKotlinCompilerRunner.kt:152) at org.jetbrains.kotlin.compilerRunner.GradleCompilerRunner.runCompilerAsync(GradleKotlinCompilerRunner.kt:147) at org.jetbrains.kotlin.compilerRunner.GradleCompilerRunner.runJvmCompilerAsync(GradleKotlinCompilerRunner.kt:87) at org.jetbrains.kotlin.gradle.internal.KaptWithKotlincTask.compile(KaptWithKotlincTask.kt:72) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at org.gradle.internal.reflect.JavaMethod.invoke(JavaMethod.java:103) at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.doExecute(StandardTaskAction.java:48) at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.execute(StandardTaskAction.java:41) at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.execute(StandardTaskAction.java:28) at org.gradle.api.internal.AbstractTask$TaskActionWrapper.execute(AbstractTask.java:702) at org.gradle.api.internal.AbstractTask$TaskActionWrapper.execute(AbstractTask.java:669) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter$5.run(ExecuteActionsTaskExecuter.java:404) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:402) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:394) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$1.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:165) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:250) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:158) at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:92) at org.gradle.internal.operations.DelegatingBuildOperationExecutor.run(DelegatingBuildOperationExecutor.java:31) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeAction(ExecuteActionsTaskExecuter.java:393) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeActions(ExecuteActionsTaskExecuter.java:376) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.access$200(ExecuteActionsTaskExecuter.java:80) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter$TaskExecution.execute(ExecuteActionsTaskExecuter.java:213) at org.gradle.internal.execution.steps.ExecuteStep.lambda$execute$1(ExecuteStep.java:33) at org.gradle.internal.execution.steps.ExecuteStep.execute(ExecuteStep.java:33) at org.gradle.internal.execution.steps.ExecuteStep.execute(ExecuteStep.java:26) at org.gradle.internal.execution.steps.CleanupOutputsStep.execute(CleanupOutputsStep.java:58) at org.gradle.internal.execution.steps.CleanupOutputsStep.execute(CleanupOutputsStep.java:35) at org.gradle.internal.execution.steps.ResolveInputChangesStep.execute(ResolveInputChangesStep.java:48) at org.gradle.internal.execution.steps.ResolveInputChangesStep.execute(ResolveInputChangesStep.java:33) at org.gradle.internal.execution.steps.CancelExecutionStep.execute(CancelExecutionStep.java:39) at org.gradle.internal.execution.steps.TimeoutStep.executeWithoutTimeout(TimeoutStep.java:73) at org.gradle.internal.execution.steps.TimeoutStep.execute(TimeoutStep.java:54) at org.gradle.internal.execution.steps.CatchExceptionStep.execute(CatchExceptionStep.java:35) at org.gradle.internal.execution.steps.CreateOutputsStep.execute(CreateOutputsStep.java:51) at org.gradle.internal.execution.steps.SnapshotOutputsStep.execute(SnapshotOutputsStep.java:45) at org.gradle.internal.execution.steps.SnapshotOutputsStep.execute(SnapshotOutputsStep.java:31) at org.gradle.internal.execution.steps.CacheStep.executeWithoutCache(CacheStep.java:201) at org.gradle.internal.execution.steps.CacheStep.execute(CacheStep.java:70) at org.gradle.internal.execution.steps.CacheStep.execute(CacheStep.java:45) at org.gradle.internal.execution.steps.BroadcastChangingOutputsStep.execute(BroadcastChangingOutputsStep.java:49) at org.gradle.internal.execution.steps.StoreSnapshotsStep.execute(StoreSnapshotsStep.java:43) at org.gradle.internal.execution.steps.StoreSnapshotsStep.execute(StoreSnapshotsStep.java:32) at org.gradle.internal.execution.steps.RecordOutputsStep.execute(RecordOutputsStep.java:38) at org.gradle.internal.execution.steps.RecordOutputsStep.execute(RecordOutputsStep.java:24) at org.gradle.internal.execution.steps.SkipUpToDateStep.executeBecause(SkipUpToDateStep.java:96) at org.gradle.internal.execution.steps.SkipUpToDateStep.lambda$execute$0(SkipUpToDateStep.java:89) at org.gradle.internal.execution.steps.SkipUpToDateStep.execute(SkipUpToDateStep.java:54) at org.gradle.internal.execution.steps.SkipUpToDateStep.execute(SkipUpToDateStep.java:38) at org.gradle.internal.execution.steps.ResolveChangesStep.execute(ResolveChangesStep.java:77) at org.gradle.internal.execution.steps.ResolveChangesStep.execute(ResolveChangesStep.java:37) at org.gradle.internal.execution.steps.legacy.MarkSnapshottingInputsFinishedStep.execute(MarkSnapshottingInputsFinishedStep.java:36) at org.gradle.internal.execution.steps.legacy.MarkSnapshottingInputsFinishedStep.execute(MarkSnapshottingInputsFinishedStep.java:26) at org.gradle.internal.execution.steps.ResolveCachingStateStep.execute(ResolveCachingStateStep.java:90) at org.gradle.internal.execution.steps.ResolveCachingStateStep.execute(ResolveCachingStateStep.java:48) at org.gradle.internal.execution.impl.DefaultWorkExecutor.execute(DefaultWorkExecutor.java:33) at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.execute(ExecuteActionsTaskExecuter.java:120) ... 35 more

Any suggestions? They need it up and running soon, and I am desperate. Any suggestions is deeply appreciated.