How to create a hamburger sidebar menu attached to top menu

I need help attached a sidebar menu on to the the top menu. I have attached a image of what it looks like with the sidebar menu detached from the top menu. I want to move it up to the top menu as a hamburger menu. I shortened the side menu html because there is too many menu items so they won’t much the image you see.

html

<body class="loggedin"> <div class="site-wrapper"> <!-- HEADER --> <header id="header"> <nav class="navbar navbar-expand-lg mb-2"> <a href='/' class="navbar-brand"> <img id="headerLogo" src="../images/AZ-DOE.svg" class="header-logo" alt="State Logo" /> </a> <div class="vl"></div> <div class="nav-container"> <ul class="nav-items"> <!-- Navigation --> <!-- Dropdown menu --> <li class="nav-item-select nav-item-dropdown"> <a class="dropdown-trigger" href="#">Select SFA</a> <ul class="dropdown-menu"> <li class="dropdown-menu-item"> <a href="#">Dropdown Item 1</a> </li> <li class="dropdown-menu-item"> <a href="#">Dropdown Item 2</a> </li> <li class="dropdown-menu-item"> <a href="#">Dropdown Item 3</a> </li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="vl"></div> <div class="nav-container"> <ul class="nav-items"> <!-- Navigation --> <!-- Dropdown menu --> <li class="nav-item-select nav-item-dropdown"> <a class="dropdown-trigger" href="#">Select Program Year</a> <ul class="dropdown-menu"> <li class="dropdown-menu-item"> <a href="#">Dropdown Item 1</a> </li> <li class="dropdown-menu-item"> <a href="#">Dropdown Item 2</a> </li> <li class="dropdown-menu-item"> <a href="#">Dropdown Item 3</a> </li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="navbar-collapse collapse" id="Div1"> <ul class="nav navbar-nav ml-auto"> <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link" title="Settings"><i class="fas fa-search"></i></a> </li> <li class="nav-item rounded-icon"> <a href="#" class="nav-link" title="Settings"><i class="fas fa-user"></i><b class="caret"></b></a> </li> </ul> </div> </nav> <div id="appSideBar" class="hidden"> <div class="appSideLinks"> <nav aria-label="programs"> <ul class="programsSide"> <li class="program-item"> <i class="fas fa-apple-alt"></i> School Nutrition Programs </li> <li class="program-item"> <i class="fas fa-dollar-sign"></i> Accounting </li> <li class="program-item"> <i class="fas fa-child"></i> Child and Adult Care Food Program </li> <li class="program-item"> <i class="fas fa-cogs"></i> Maintenance and Configuration </li> <li class="program-item"> <i class="fas fa-temperature-hot"></i> Summer Food Service Program </li> <li class="program-item"> <i class="fas fa-shield-check"></i> Security </li> <li class="program-item"> <i class="fas fa-truck"></i> Food Distribution Program </li> </ul> </nav> </div> </div> </header> <!-- SPONSOR INFO SECTION --> <main role="main" id="main"> <div id="wrapper"> <!-- SIDEBAR --> <div id="sidebar-wrapper" class="sb-wrapper"> <a href="#menu-toggle" class="sidebtn-holder" id="menu-toggle"> <i class="fas fa-chevron-circle-left"></i> </a> <div class="list-wrapper"> <div class="nav-wrapper"> <ul class="sidebar-nav"> <li> <a href="#" v-b-tooltip.hover.right title="Entity Manager"> <div> Entity Manager</div> </a> </li> <li> <a href="/#/AZSiteApps" v-b-tooltip.hover.right title="Area Eligibility"> <div> Area Eligibility </div> </a> </li> <li> <a href="/#/AZFFVP" v-b-tooltip.hover.right title="Site Applications"> <div> Site Applications</div> </a> </li> <li> <a href="/#/AZProviderList" v-b-tooltip.hover.right title="Provider & Vendor List"> <div> Providers & Vendors</div> </a> </li> <li> <a href="/#/AZDocLibrary" v-b-tooltip.hover.right title="Provisions"> <div> Provisions</div><span class="material-icons">chevron_right</span> </a> <ul> <li><a href="#">Stream 1</a></li> <li><a href="#">Stream 2</a></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="nav-wrapper"> </div> </div> </div> <!-- CONTENT --> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div class="col"> <div id="midcol-nslp" class="p-3"> ]]>.Value Dim sContentBottomHtml As String = _ <![CDATA[ </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix"></div> </main> </body> </html>

Here is the image of what the page looks like currently

I definitely would appreciate any suggestions and help on this please.