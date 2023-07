I can’t add an element to the array, the logic is that when generating a random number, it must be checked using the myNumbers variable, if there is no such number, then add it to the arrayPreformatted text

const MIN = 1000 const MAX = 9999 const myNumbers = [2355, 7235, 8135, 1762, 2361, 8351] console.log(myNumbers) const arr = Math.ceil(Math.random() * (MIN - MAX) + 10000) console.log(arr) function mat(){ if(arr !== myNumbers){ const uns = myNumbers.unshift() console.log(uns) } } mat()