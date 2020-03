How fix controller loads "home()" method everytime

Hey actually I am new to codeigniter so,I make a controller Admins in thats controller has severals methods http://192.168.0.103:8080/Concept/admins/order problem is when I request this page its load home() method instead of order method here’s some picture of my page where you can see in url I change method but thats still call home()



here my controller code:

<?php /** * */ class Admins extends CI_Controller { public function __construct() { parent::__construct(); if (!$this->session->userdata('id')) { redirect('logins/index'); } $this->home(); } public function home($page='main') { if (!file_exists(APPPATH.'views/admin/'.$page.'.php')) { show_404(); } $data['title'] = ucfirst($page); $this->load->view('templates/header'); $this->load->view('templates/sidebar'); $this->load->view('admin/'.$page, $data); $this->load->view('templates/footer'); } public function order() { $this->load->view('templates/header'); $this->load->view('templates/sidebar'); $this->load->view('admin/order-list'); $this->load->view('templates/footer'); } public function new() { $this->load->view('templates/header'); $this->load->view('templates/sidebar'); $this->load->view('admin/new-site'); $this->load->view('templates/footer'); } public function logout() { $data = $this->session->all_userdata(); foreach ($data as $row => $rows_value) { $this->session->unset_userdata($row); } redirect('logins/index'); } }

$routes[‘admin’] = ‘admins/home’;

$route[’(:any)’] = ‘admins/home/$1’;

$routes[‘admin/order’] = ‘admins/order’;

$route[’(:any)’] = ‘admins/order/$1’;

$route[‘registers’] = ‘registers/index’;

$route[’(:any)’] = ‘registers/index/$1’;

$route[‘default_controller’] = ‘logins/index’;

$route[’(:any)’] = ‘logins /view/$1’;

$route[‘404_override’] = ‘’;

$route[‘translate_uri_dashes’] = FALSE;```

