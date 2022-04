Hi could you tell me, how can i remove the underline under Glasses, and this text Women,Man,Kids to be a little more slightly below the level of Glasses.

ImgBB image Image image hosted in ImgBB

<section class="header"> <a href="#" class="logo"><img src="images/logo5.png"></a> <nav> <!-- <a href="#" class="logo"><img src="images/logo4.png"></a> --> <div class="nav-links"> <ul> <li><a href="">HOME</a></li> <!-- About section--> <li> <a href="#">ABOUT</a> <ul> <li><a href="#">Who we are</a></li> <li><a href="#">Culture</a></li> <li><a href="#">Team</a></li> </ul> </li> <!--Partners section --> <li> <a href="#">PARTNERS</a> <ul> <li><a href="#">Alpha Micron</a></li> <li><a href="#">Optic Sofia </a></li> </ul> </li> <li><a href="#">HEAVEN GLASSES</a> <ul> <li><a href="#">Product</a></li> <li><a href="#">Glasses</a> <ul> <li><a href="#">Woman</a></li> <li><a href="#">Man</a></li> <li><a href="#">Children</a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li><a href="#">REVIEWS</a></li> <li><a href="#">CONTACT</a></li> </ul> </div> </nav>