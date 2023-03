$result = array(); array_walk($users, function($x) { $result[$x["userid"]] = $x; }); array_walk($usersmeta, function($x) { $result[$x["userid"]] = array_key_exists($x["userid"],$result) ? array_merge($x,$result[$x["userid"]]) : $x; });

Note: I am assuming you dont have duplicate userid’s in your $users array.