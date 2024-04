How can I add url to this script

Hello can a member tell me about how to link a url with this below code.This code is about to disable button after click for specific time kindly help me how can I add url to this code

function check() { var now=new Date().getTime(); if(!localStorage.getItem("time")) { storeTime(now); } var storedTime=parseInt(localStorage.getItem("time")); if(storedTime>now) { myButton.disabled=true; } else { myButton.disabled=false; } } function buttonClicked() { var now=new Date().getTime() + 180000; storeTime(now); myButton.disabled=true; } setInterval(check, 1000); check(); myButton.addEventListener("click", buttonClicked); </script>

click me var myButton=document.getElementById("button"); function storeTime(theTime) { localStorage.setItem("time", theTime); }