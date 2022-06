hi,

I am using css to create a circle.

but i am having problem center aligning the circle.

how do i horizontal center align CIRCLE on mobile screen.

i am using boostrap 4 for responsive

thanks

vineet

here is my code

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Document</title> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css"> <style> .buy-row{background-color: #134e8f; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;} .plan-circle { background: white; width: 175px; height: 175px; border-radius: 50%; display: flex; /* or inline-flex */ align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px; } .plan-circle p{font-size: 18px; line-height: 22px;} .numbr{font-size: 63px; color: #f36507; display: inline-block; margin-bottom: 0px; } </style> </head> <body> <!--buy starts--> <div class="row buy-row mx-auto"> <div class="container"> <h4 class="text-center text-uppercase text-white">BUY IN 3 SIMPLE STEPS</h4> <div class="row col-lg-12 col-md-12 col-sm-8 mx-auto"> <div class="col-lg-3 col-md-6 bg-primary"><div class="plan-circle"><p class="text-center"><span class="numbr">1.</span><br>create your plan</p></div></div> <div class="col-lg-3 col-md-6 bg-secondary"><div class="plan-circle"><p class="text-center"><span class="numbr">2.</span><br>pay for plan</p></div></div> <div class="col-lg-3 col-md-6 bg-danger"><div class="plan-circle"><p class="text-center"><span class="numbr">3.</span><br>step no 3</p></div></div> <div class="col-lg-3 col-md-6 bg-success"><div class="plan-circle"><p class="text-center"><span class="numbr">4.</span><br>all donen</p></div></div> </div> </div> </div> <!--buy ends--> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> </body> </html>