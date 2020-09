I have an image button in a div when click I want to hide image button and somehow store to local storage not to show div again on page refresh.

<div class="whatsapp"><a href="https://chat.whatsapp.com/........." target="_blank"> <img src="/img/whatsapp_group.png" alt="Whatsapp Join Button"><div class="whatsappbut">To Find Out MORE!</div></a></div>