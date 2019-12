Form checking does not work as expected

Hi Paul

thank you for help and patience. unfortunately I found another problem. I thought I can build the form checking as I learned but the following example doesn’t work as I expect, doing things like empty check depending on first field that is nonsense

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>Bootstrap Example</title> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css"> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script> <script> $(document).ready(function(){ $(".form-control").on( "blur input", function( ){ console.log('changed'); var vr = $(this).attr('name'); var inp = $('.form-control').val().trim(); if ( inp === "" ){ alert(vr + ' can not be left blank'); $(this).next().html(vr + " is empy "); event.preventDefault(); } else { $(this).next().html(vr + " is ok "); } }); $(".btn1").click(function(){ $( ".form-control" ).each(function() { var vr = $(this).attr('name'); if ($('input').val().trim() === ""){ alert(vr + ' can not be left blank'); $(this).next().html(vr + " is empy "); event.preventDefault(); } else { $(this).next().html(vr + " is ok "); } }); }); }); </script> </head> <body> <div class="container"> <h2>Vertical (basic) form</h2> <form > <div class="form-group"> <label for="email">Email:</label> <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Enter email" name="email"> <span>email</span> </div> <div class="form-group"> <label for="pwd">Password:</label> <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password" name="pwd"> <span>password</span> </div> <div class="checkbox"> <label><input type="checkbox" name="remember"> Remember me</label> </div> <button type="submit" class="btn btn-default btn1">Submit</button> </form> </div> </body> </html>