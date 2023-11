Default tags are not inserted into MySQL server

I got a problem when I insert tags into database. New tags are working fine but default tags are not inserted into MySQL database server

JavaScript code:

function setupTagInput(containerSelector) { const container = document.querySelector(containerSelector); const inputElement = container.querySelector('.tag-input'); const tagsContainer = container.querySelector('.tags-container'); const removeTag = (event) => { if (event.target.classList.contains('tag-close')) { event.target.parentElement.remove(); } }; const addTag = (value) => { const spanElement = document.createElement('span'); spanElement.innerHTML = ` <span class="tag-text">${value}</span> <span class="tag-close">⌫</span> `; spanElement.classList.add('tag'); tagsContainer.appendChild(spanElement); }; const handleKeyUp = (event) => { if (event.keyCode === 13) { const value = inputElement.value.trim(); if (value) { addTag(value); inputElement.value = ''; } } }; // Set up the default tags for this container const defaultTags = container.dataset.defaultTags ? container.dataset.defaultTags.split(',') : []; defaultTags.forEach(tag => { addTag(tag); }); // Adding event listeners tagsContainer.addEventListener('click', removeTag); inputElement.addEventListener('keyup', handleKeyUp); } // Set up all tag inputs on the page document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { document.querySelectorAll('.tag-input-container').forEach(container => { setupTagInput(`#${container.id}`); }); });

Here is the html code:

<div id="tag-container-1" class="tag-input-container" data-default-tags="java,html,php"> <div class="input-container"> <input type="text" placeholder="Type in something..." class="tag-input" /> </div> <div class="tags-container"> <!-- Tags will be added here --> </div> </div> <div id="tag-container-2" class="tag-input-container" data-default-tags="css,javascript,ruby"> <!-- Similar structure to the above --> </div>

Here is php code: