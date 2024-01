Create a plus sign using 5 images that is responsive

https://jsfiddle.net/n6mhg847/2/

I would want the images to be right next to each other.

Also responsive, staying as a plus image.

Like this: https://jsfiddle.net/15ta8c4n/

But staying as a plus sign, that isn’t a plus sign in there, just shows the responsiveness I am looking for.

Bing Chat (AI) came up with this:

I am thinking there is a better way to do it than this:

.container { position: relative; width: 200px; height: 200px; } .container img { position: absolute; width: 40px; height: 40px; } .container img:nth-child(1) { top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); } .container img:nth-child(2) { top: 50%; left: 0; transform: translateY(-50%); } .container img:nth-child(3) { top: 50%; right: 0; transform: translateY(-50%); } .container img:nth-child(4) { top: 0; left: 50%; transform: translateX(-50%); } .container img:nth-child(5) { bottom: 0; left: 50%; transform: translateX(-50%); }

<div class="container"> <img src="https://i.imgur.com/z5MMJnv.png" alt="Image 1"> <img src="https://i.imgur.com/5u16syR.png" alt="Image 2"> <img src="https://i.imgur.com/ygTtvme.png" alt="Image 3"> <img src="https://i.imgur.com/QziKNDW.png" alt="Image 4"> <img src="https://i.imgur.com/8Jf8LLc.png" alt="Image 5"> </div>

This would be closer: https://jsfiddle.net/gyv2u9xr/1/

But I am sure there is a better way.

.container { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; align-items: center; width: 100%; height: 100vh; } .block { width: 100px; height: 100px; background-size: cover; } .horizontal { flex-basis: 100%; display: flex; justify-content: center; } @media (max-width: 600px) { .block { width: 50px; height: 50px; } }