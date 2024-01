Create a plus sign using 5 images that is responsive

I am trying to figure out a way to reduce duplication of the images.

Maybe it is in the way I am asking Bing Chat.

Prompt:

Create code that will reduce duplication of images that uses plain javascript.

https://jsfiddle.net/zbs97knv/9/

This was one attempt:

<div class="slide panel-left"> <div class="inner"> <div class="container2"> <!-- Images will be added here by JavaScript --> </div> </div> </div> <div class="slide panel-right"> <div class="inner"> <div class="slide container2"> <!-- Images will be added here by JavaScript --> </div> </div> </div>

<script> // Array of image sources var imageSources = [ "https://i.imgur.com/z5MMJnv.png", "https://i.imgur.com/5u16syR.png", "https://i.imgur.com/ygTtvme.png", "https://i.imgur.com/QziKNDW.png", "https://i.imgur.com/8Jf8LLc.png" ]; // Function to create image elements function createImages(container, sources) { sources.forEach(function(source) { var img = document.createElement('img'); img.src = source; container.appendChild(img); }); } // Get the containers var container1 = document.querySelector('.panel-left .container2'); var container2 = document.querySelector('.panel-right .container2'); // Create the images createImages(container1, imageSources); createImages(container2, imageSources); </script>

Another attempt: https://jsfiddle.net/zbs97knv/11/