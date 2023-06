CheckBox Checked then do something

<div class="classone"> <input type="checkbox" name="checkboxx" id="checkboxx" class="checkboxx"> </div> <div class="classtwo"> <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Rem distinctio delectus eius aspernatur labore id, sapiente quaerat natus. Temporibus, alias nobis. Fuga incidunt ullam, modi aspernatur qui delectus eum provident!</p> </div>

.classtwo { display: none; } .checkboxx:checked ~ .classtwo, .checkboxx:checked > .classtwo, .checkboxx:checked + .classtwo { display: flex; }

Is my understanding flawed, this will never work through CSS w/o the use of JS?