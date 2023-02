Capture ul tag under li through JS

<ul class="first"> <li class="lfirst"><a href="">Menu</a></li> <li class="lfirst"> <a href="">Menu</a> <ul class="second"> <li>Menu 01</li> <li>Menu 02</li> <li>Menu 03</li> </ul> </li> <li class="lfirst"><a href="">Menu</a></li> <li class="lfirst"> <a href="">Menu</a><a href="">Menu</a></li> <li class="lfirst"> <a href="">Menu</a> <ul class="second"> <li>Menu 01</li> <li>Menu 02</li> <li>Menu 03</li> </ul> </li> <li class="lfirst"><a href="">Menu</a></li> </ul>

I am trying to capture ul element within li through JavaScript.

This is the incomplete code I have:

const lFirsts = document.querySelectorAll('.lfirst') console.log(lFirsts) lFirsts.forEach(lFirst => { lFirst.addEventListener('mouseover', () => { // const CaptureLiClassName = lFirst.className const getChildUl = }) })

Empty spaces are also treated as children, so to be more accurate I am not attempting those next or sibling concepts of the parent element in DOM.