Why can't I add a new row?

Check for duplicates when a new item is added

Because we are checking for duplicates again, it makes sense to move the existing duplicate checking code into a separate function. That way we can easily use it from different places.

function hasDuplicateItems() { var rows = getInvoiceRows(); var itemNames = rows.find("select").map(function (i, select) { return select.value; }); return new Set(itemNames).size < itemNames.length; }

We can now replace the code from the previous post with the following updated code instead:

if (hasDuplicateItems()) { alert("Please Remove Duplicate Items"); evt.preventDefault(); return false; }

That hasDuplicateItems function can also be used when adding a new item.

// $(document).on('click', '#add_row', function(evt) { $(document).on('click', '#add_row', function() { if (hasDuplicateItems()) { alert("Please Remove Duplicate Items"); evt.preventDefault(); return false; } ... });

It ends up being a sanity-check, so that the add row doesn’t occur when there are duplicate items.

The updated code where adding rows also checks for duplicate items is found at https://jsfiddle.net/2at8ns3L/2/