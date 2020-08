Why Bootstrap 4.5 navbar when small icon is shown does not show menu items

Hello,

In my Bootstrap 4.5 / jquery 3.3 / alpinejs 2 app I want to make navbar

I got piece of code from



<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light"> <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown"> <ul class="navbar-nav"> <li class="nav-item active"> <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Features</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Pricing</a> </li> <li class="nav-item dropdown"> <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdownMenuLink" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> Dropdown link </a> <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink"> <a class="dropdown-item" href="#">Action</a> <a class="dropdown-item" href="#">Another action</a> <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a> </div> </li> </ul> </div> </nav>

I modified first line and changed navbar-expand-md :

<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light">

as I need on medioum device to show menu and on small menu to show icon.

It is as I need by clicking on menu icon an small device I need

menu items open, but I do not have it.

Have I to add some JS code?

I still use jquery 3.3, but I move into alpinejs, so please alpinejs decision if posiible…

Thanks!