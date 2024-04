Hello,

I created a test project as follows:

ssh://git@172.20.2.57:22/hack3rcon/test.git http://172.20.2.57/hack3rcon/test.git

I ran the following commands on my system:

$ git init $ git remote add origin git@172.20.2.57:hack3rcon/test.git $ git add . $ git commit -m "Initial commit" $ git push -u origin master

But I got the following error:

error: src refspec master does not match any error: failed to push some refs to '172.20.2.57:hack3rcon/test.git'

What is wrong?

Thank you.