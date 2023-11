What is wrong with this script?

Hello,

Following script is running fine with php7.4 but when I switch tp php8.2 it gives error “Image validation failed”.

Any idea what is wrong and where?

<?php require "config.php"; $ver = ""; session_start(['img']); $data_error = 1; foreach ($_POST as $key => $val){ if($key=="email" && $val!=""){ $from=$val; } if($key=="redirect" && $val!=""){ $send_page=$val; } if($key=="subject" && $val!=""){ $subject=$val; } if ($key == "key") { $sec_key = $val; } if($val!="Submit" && $key!="key" && $key!="B1" && $key!="PHPSESSID" && $key!="redirect" && $key!="required" && $key!="recipient" && $key!="subject"){ for ($i=0; $i < count($form_names); $i++) { if ($form_names[$i] == $key && $val == ""){ $msg = "Sorry, $key $field_error"; error_alert($msg); } } if($val!="" && $data_error=="1" && $key != "email" && $key != "key"){ $data_error = 0; } $msg = ''; $msg = "$msg $key : $val



"; } } if ($img_validate == "1") { $sec_code = $_SESSION['sec_code']; if (md5((int)$sec_key) != (int)$sec_code){ error_alert($image_error); } } if(!preg_match ("/^([a-z0-9_]||\\.)+@(([a-z0-9_]|)+\\.)+[a-z]{2,4}$/", $from)){ $msg = "Sorry, $from $email_error"; error_alert($msg); } $id = "

". $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ."

Client IP = ". $_SERVER['REMOTE_ADDR']."

https://www.5starastrology.com/ $ver on "; $admin = $_SERVER['SERVER_ADMIN']; $submit_date = date('F j, Y, g:i a T'); $table_start = ""; $table_end = ""; if($data_error=="0"){ $_SESSION['sec_code'] = "NO"; $error="0"; $header = "From: <$from>

"; $header .= "Return-path: <$from>

"; $header .= "X-Sender-IP: " .$_SERVER['REMOTE_ADDR']."

"; $header .= "X-Mailer: $ver

"; $header .= "X-MailerWebSite: https://www.5starastrology.com/

"; $body = "$table_start $msg $table_end $id $submit_date"; send_mail($mail_to, $subject, $body, $sec_local, $header); if ($send_reply == "1") { $fd=fopen("reply_email.txt","r"); while ($line=fgets($fd,1000)) { $reply_email_body.=$line; } fclose ($fd); if ($reply_email_form_name == ""){ $reply_email_form_name = $_SERVER['HTTP_HOST']; } $header = "From: $reply_email_form_name <$reply_email_from>

"; $header .= "Return-path: <$reply_email_from>

"; $header .= "X-Reply-To : <$reply_email_from>

"; $header .= "X-Sender-IP: " .$_SERVER['REMOTE_ADDR']."

"; $header .= "X-Mailer: $ver

"; $header .= "X-MailerWebSite: https://www.5starastrology.com/

"; $header .= "Content-Type: text/html;

charset=iso-8859-1

"; $reply_email_body .= "<a href='https://www.5starastrology.com/'>$ver </a>"; send_mail($from, $reply_email_subject, $reply_email_body, $sec_local, $header); } } else { error_alert($blank_error); $error="1"; } if ($error_repote=="0") { if($error=="0"){ header ("Location: $send_page"); } else { header ("Location: $error_page"); } } else { if($error=="0"){ disply_error_msg($ok_msg); } else { disply_error_msg($error_msg); } } function error_alert($msg){ $_SESSION['sec_code'] = "NO"; print "<SCRIPT>"; print "alert ('$msg');"; print "history.go(-1);"; print "</SCRIPT>"; die("$msg"); } function disply_error_msg($msg) { echo "$msg"; echo "<a href=javascript:history.go(-1)>Click here to Go Back.</a>"; die(); } function send_mail($mail_to, $subject, $msg, $sec_local, $header){ if ($sec_local == md5((int)$_SERVER['SERVER_SIGNATURE'] + (int)$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])){ mail($mail_to, $subject, $msg, $header); $_SESSION['sec_code'] = "NO"; } else { die("Bad Submit"); } } header("location: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=".$_POST['item']);

Thanks for all the inputs in advance.

Best regards to all of you to help me.

Arun