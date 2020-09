$herName='Mary'; $hisName='Tom'; $sex='her'; echo ${$sex. 'Name'};

The code above produces “Mary”.

And the code below procudes “Tom”.

$herName='Mary'; $hisName='Tom'; $sex='his'; echo ${$sex. 'Name'};

However, the code below doesn’t produces “Jane”.

$her['Name']='Jane'; $his['Name']='Jack'; $sex='her'; echo ${$sex. "['Name']"};

Can I modify the code above to produce “Jane” with you help?