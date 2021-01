$myQuery=$dbc-> prepare ('SELECT title FROM myTable1 WHERE id = ?');

The above works fine.

I have a variable for the table name “myTable1” like the following.

$tableName = 'myTable1'; $myQuery=$dbc-> prepare ('SELECT title FROM $tableName WHERE id = ?');

The code above produces the result below.

Fatal error : Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found

How can I use a variable for the table name without the Fatal error above ?